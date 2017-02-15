В Алтайском крае в январе 2017 г. резко упал товарооборот.

15.02.2017

О резком падении одного из важнейших экономических индикаторов – розничного товарооборота в Алтайском крае в январе 2017 года сообщает территориальный орган Росстата в этом регионе. Оборот розничной торговли в этом месяце составил лишь 94,8% (в сопоставимых ценах) к показателям годичной давности. Падение зафиксировано по всем направления, однако наиболее глубоко оно коснулось продаж непродовольственных товаров (94,4%).

Резкому падению товарооборота предшествовал слабый, но стабильный рост этого показателя в течение 11 предшествующих месяцев. В 2016 года в Алтайском крае в январе также наблюдался еще более резкий спад товарооборота (на 10,3%). Однако, затем в течение года этот показатель медленно (по 0,2-0,3% в месяц) рос, по итогам года, впрочем, достигнув всего 94,8% к показателям 2015 г. Оптимистические прогнозы на продолжение роста, однако, оказались опровергнуты началом 2017 года, когда резкий спад повторился вновь.

В сложившейся ситуации никто из экспертов пока не готов дать прогноз – как поведет себя показатель товарооборота (и соответственно, потребления населения) в ближайшие месяцы – повторится ли прошлогодняя ситуация со слабым ростом после декабрьского провала, или абсолютное падение продолжится и далее.

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