В Алтайском крае – серия протестов: от забастовок до петиций.

17.11.2017

На текущей неделе в Алтайском крае было зафиксировано появление целой серии протестных акций. Основное недовольство жителей одного из беднейших российских регионов традиционно вызывали проблемы с зарплатой (по размеру которой край занимает предпоследнее место среди 85-ти российских регионов).

16 ноября местные СМИ сообщили о забастовке, объявленной около ста работниками ООО "Алтаймяспром" (село Лушниково Тальменского района). Оказавшееся в проблемном состоянии ранее активно звучавший инвестпроект задолжал им зарплату за три месяца. Около ста сотрудников предприятия в ответ были вынуждены отказаться выполнять свои обязанности и выходить на работу, заявило региональное управление СКР буквально через несколько минут после публикации первого сообщения, сообщив также о начале проверки на предприятии.

О прошедшей 16 ноября в Бийске акции протеста водителей автобусов неназванного автотранспортного предприятия сообщает Росбалт со ссылкой на информацию Сергея Горра - координатора местной ячейки сторонников Вячеслава Мальцева. Поводом для акции стала потеря АТП по инициативе горадминистрации прав на пассажирские перевозки. Водители неназванного АТП в этот день с 6 часов утра до 6 вечера пикетировали мэрию на своих автобусах, рассказал Горр.

"Лобовые стекла автобусов «украсили» плакаты: «Нечем платить квартплату», «Беременная жена, один кормилец — нечего кушать», «Мэр, верните рабочие места», - цитирует рассказ активиста агентство, имеющее репутацию близкого к российским спецслужбам.

Оно также сообщает о том, что акция протеста продлится 17 ноября, несмотря на то, что в соцсетях жители Бийска уже начали жаловаться на нехватку автобусов на маршрутах и переполненные салоны.

Впрочем, работники Бийской мэрии сами протестуют против махинаций по занижению зарплат, призванных обойти требования т.н. "майских указов" Путина. Оформленные в качестве чиновников управления культуры горадминистрации Бийска технические работники Культурно-спортивного центра (в поселке Льнокомбината) намерены писать коллективную жалобу на манипуляции с их зарплатами в региональное управление трудовой инспекции. Об этом сообщает 15 ноября газета Бийский рабочий. Популярное в наукограде издание приводит рассказ технического работника КСЦ Валерия Дорофеева. По его словам, "коллективу сказали, что денег на повышение зарплаты нет, предложили трудоустроиться на полставки и выполнять ту же работу за те же деньги".

Пострадавшие полагают, что эти манипуляции связаны с попытками властей обойти требования т.н. "майских указов" Путина о повышении зарплат бюджетников до средней по региону (невыполнение которых обычно влечет санкции к провинившимся губернаторам).

"В скудном бюджете Бийска средств, по всей видимости, не нашлось. А вот смекалки чиновников хватило, чтобы найти обход президентского распоряжения – перевели сотрудников на неполные ставки", - резюмирует газета.

Правительство региона до настоящего времени никак не прокомментировала серию протестных акций на подведомственной ему территории, аналогичную позицию занимает возглавляемый доверенным губернаторским эмиссаром "краевой совет профсоюзов".

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