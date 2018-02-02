В Алтайском крае разворачивается кампания репрессий против сторонников Навального, призывающих к бойкоту мартовских выборов Путина.

02.02.2018

Первые факты задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального, поддержавших его призыв к бойкоту выборов в марте, были отмечены в Алтайском крае еще в середине января. Тогда стало известно о задержании полицией в Славгороде местной поэтессы и правозащитницы Галины Литау, распечатавшей на домашнем принтере несколько листовок штаба Навального. Полиция несколько раз допросила молодую женщину, дома у нее провели обыск, изъяли технику. Однако, какое-либо конкретное правонарушение (даже административное) ей на тот момент вменено не было.

Спустя несколько дней репрессиям против сторонников Навального было решено придать системный характер. С этой целью 31 января избирком Алтайского края обратился в МВД с призывом "пресечь незаконные призывы бойкотировать выборы". Такое заявление сделала в ходе прошедшей в этот день пресс-конференции председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Г-жа Акимова при этом ссылалась на случай в Славгороде, утверждая, что задержанная там поэтесса уже привлечена к административной ответственности. Также Акимова упомянула инцидент с призывами к бойкоту выборов в Заринске, обстоятельства которого остаются пока непроясненными.

Известно, что в обоих случаях жители края пытались распространять распечатанные ими на принтере листовки формата А4.

В одном случае листовка была посвящена проведенной сторонниками Навального в 118 городах России "так называемой "забастовке избирателей", где анонимные инициаторы приглашали граждан 28 января на некие мероприятия".

Второй вариант листовок содержал "массированные призывы не участвовать в избирательной кампании, бойкотировать голосование, а также содержали информацию об одном из кандидатов, участвующих в выборах, с негативными комментариями, оценками и выводами". Этот тип листовок также был признан незаконной печатной агитацией, в том числе, с подложной информацией. По данным Акимовой, в таких листовках "использовались элементы официальной избирательной кампании по выборам президента РФ, либо элементы деятельности ЦИК. Материалы сопровождались подложной подписью председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Как и в первом случае, эти материалы содержали высказывания, направленные на непосещение избирательных участков и дискредитацию системы избирательных комиссий, содержали фамилию одного из кандидатов и негативные комментарии в его адрес".

Руководитель крайизбиркома, ранее неоднократно получавшая обвинения в недопустимой политической ангажированности (даже от лица руководителей ЦИК), старалась избегать политизированных высказываний – в ее речи ни разу не прозвучали прямые обвинения Навального и панегирики Путину. Так, несмотря на взятые полицией у задержанных сторонников Навального данные о происхождении листовок, и прямые ссылки в их тексте на Интернет-страницы, свидетельствующие об их происхождении, она лишь отметила, что "кроме ссылок на сайт в сети интернет, никаких других выходных или персонифицированных данных не имеется".

Оба случая изъятия листовок крайизбирком считает административным правонарушением. "Все эти материалы, оказавшиеся в нашем распоряжении, конечно, признаются незаконным агитационным печатным материалом анонимного свойства. Избирком края направил соответствующее представление в ГУ МВД о принятии мер, направленных на пресечение распространения таких материалов и, соответственно, установление по мере возможности лиц, которые их изготавливают или распространяют, с последующим привлечением к ответственности", - цитирует заявление Акимовой ТАСС.

Алтайская полиция, куда поступила обращение избирательной комиссии, в ответ на запросы местных СМИ какие-либо содержательные комментарии дать отказалась. Возможно, это было связано с тем, что в эти дни в Кремле решался вопрос о том – насколько далеко должна зайти реакция на деятельность Навального и его сторонников в регионах?

2 февраля появились данные о том, что в рамках этих инцидентов может быть принято решение о проведении массового уголовного процесса против оппозиционера и его сторонников. О таких планах Кремля сообщает русская служба BBC, основываясь на аналогичном алтайскому заявлении Московского горизбиркома. В ответ на действия сторонников Навального по бойкоту выборов столичный избирком заявил о намерении обратиться в Следственный комитет уже "на предмет наличия в организации этого мероприятия состава преступления". В отношении листовочной кампании избирком требует от репрессивных структур "изъятия этих материалов, пресечения незаконной агитационной деятельности и привлечения виновных к ответственности".

"В заявлении избиркома не уточняется, признаки какого именно преступления он усмотрел в действиях Навального и его сторонников. При этом термин "преступление" в соответствии с российскими законами подразумевает именно уголовно наказуемое деяние, а не административное правонарушение", - делает вывод BBC, говоря о вероятно грозящем Навальному и его сторонникам новом массовом уголовном преследовании.

Призывы к уголовной репрессии в отношении сторонников бойкота выборов, по-видимому, не нашли всеобщего одобрения всех институтов, задействованных в обслуживании процесса продления полномочий кремлевского лидера. Так, глава ЦИК Элла Памфилова 1 февраля также выступила с критикой Навального, однако прямые призывы к массовым посадкам сторонников бойкота в ее речи отсутствовали. А занимающееся контролем электоральных процессов движение Голос даже выпустило по поводу кампании бойкота специальное заявление, где подчеркнуло, что такая позиция не является каким-либо нарушением действующего законодательства.

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