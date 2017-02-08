В Алтайском крае разгорается уголовный скандал вокруг коттеджа депутата Госдумы Зобнева, построенном в реликтовом лесу.

08.02.2017

Реликтовые ленточные боры на Алтае своеобразное "табу", здесь крайне болезненно относятся к попыткам повредить им. Поэтому "казус Зобнева" может стать отправной точкой, приведшей к раскрытию всей системы злоупотребления землей, ставшей при губернаторстве Карлина одним из основных системных каналов незаконного обогащения чиновников.

От редакции.

С требованием о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края обратился в прокуратуру депутат Валерий Горбунов. Он подозревает руководителей министерства в том, что они прикрывали подозреваемого в незаконном строительстве в реликтовом лесу ставшего в сентябре 2016 г. депутатом Госдумы РФ крупного предпринимателя из Рубцовска Виктора Зобнева.

Ставший депутатом Егорьевского райсовета бывший подполковник Российской армии получил в Алтайском крае общественную известность как организатор ряда акций в защиту лесов. Наибольший общественный отклик имели выступления Горбунова в защиту уникальных ленточных боров Алтая, один из них (включая ряд популярных озер) проходит через территорию Егорьевского района.

Справка. Пять полос проходящих через степную зону уникальных для планеты преимущественно сосновых ленточных боров на Алтае (с частичным заходом в Новосибирскую область и Казахстан) стали наследием последнего ледникового периода. Считается, что они возникли на месте древних русел Оби, огибавшей тогда гигантский ледник и несшей свои воды на запад, в сторону современного Иртыша. Крупнейшим на сегодня (протяженностью 550 км) ленточным бором является Барнаульский, по большей части его протекает река Барнаулка, в бору расположено большое количество озер. Ленточные боры вот уже более двух веков традиционно являются в Алтайском крае максимально значимым в защитном плане природным объектом, пиетет жителей края в отношении к ним напоминает отношение населения Прибайкалья к озеру Байкал.

На этот раз возмущение депутата Горбунова вызвали факты незаконной застройки ленточного бора под видом "временных сооружений" капитальными многоэтажными коттеджами, принадлежащими представителям местных элит. По словам Горбунова, в их числе – судьи, депутаты, чиновники и близкие к власти предприниматели.

"Рекреационные лесные участки в Егорьевском районе превращены в личные дачи судей, депутатов, чиновников органов государственной власти", - утверждает Горбунов.

По его словам, кампания незаконной застройки ленточного бора проходит под покровительством чиновников краевой администрации и федеральных надзорных служб. "Десятки комиссий с Рослесхоза, Департаментов, Управления лесами края с 2012 по 2016 год видели эти «временные» по их суждению сооружения, сомневаюсь в их компетентности и не доверяю оборотням на государственной службе", - пишет Горбунов. Депутат высказывает мнение о том, что столь разветвленная и многоуровневая кампания покровительства незаконному строительству, вероятно, может координироваться лишь губернатором края Александром Карлиным. В целом он характеризует происходящее в реликтовых алтайских лесах как "преступления и мошеннические действия на лесных участках Алтайского края, нанесшее миллиардный ущерб лесному фонду России".

Конкретные претензии Валерия Горбунова прежде всего вызвал один из фактических владельцев сомнительных коттеджей в реликтовом лесу – ставший при личном покровительстве губернатора Карлина в сентябре 2016 года депутатом Госдумы РФ крупный предприниматель из Рубцовска Виктор Зобнев.

По данным Горбунова, парламентарий-единоросс построил на рекреационных лесных участках Лебяжинского лесничества Егорьевского района Алтайского края капитальный 3-х этажный коттедж с постройками и кирпичным забором. Комплекс строений расположен на берегу озера Горькое-Перешеечное и, по словам Горбунова, помимо прочего, препятствует прохода к популярному водоему. Арендатором лесного участка при этом является фирмой ООО "Фирма Инсайдер", единственным учредителем которой, по данным Горбунова является Зобнев.

В подтверждение своих слов депутат Горбунов ссылается на решение Заводского райсуда г. Кемерово от 29.11.2016 г., которым Зобневу в полном объеме отказано в иске к Горбунову – думец пытался тогда через суд признать порочащим его честь и достоинство двухчасовой фильм Горбунова о коттедже Зобнева в ленточном бору.

В своем заявлении в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности покровителей Зобнева Горбунов не ссылается на конкретные статьи УК РФ, однако из контекста изложенных им подозрений можно предположить, что речь идет о расследовании в рамках ст. 293 УК РФ "Халатность". В качестве лиц, в отношении которых требуется провести уголовное расследование, автор заявления называет и.о. министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина и замминистра и начальника краевого управления лесами Владимира Черных.

О реакции прокуратуры на заявление депутата пока ничего неизвестно. Только за последний год уголовному преследованию в Алтайском крае уже были подвергнуты два члена губернаторского кабинета – руководитель управления ветеринарии был осужден за создание системы вымогательства взяток с подчиненных учреждений, а сейчас идет процесс по во многом аналогичным обвинениям в отношении социального вице-губернатора Юрия Денисова.

Любопытно, что этот процесс показал, что неправомерное получение руководителями региона, их родственниками и близкими к власти предпринимателями в собственность или пользование дорогостоящих участков земли, похоже, приобрел в Алтайском крае системный характер, став при губернаторстве Карлина одним из основных каналов нелегального обогащения высшего чиновничества. Так, в ходе процесса над Денисовым вскрылись факты массового использования высокопоставленными чиновниками (и их родственниками) дорогостоящих участков земли в центре Барнаула. В показания в суде, данных на прошлой неделе, в недавнем прошлом глава социального ведомства в губернаторском кабинете, ставший сегодня эмиссаром Карлина на посту сити-менеджера Барнаула Сергей Дугин, был вынужден приоткрыть картину массового получения окружением губернатора и руководителями города земли для строительства (и последующих спекуляций) дорогостоящих гаражей в престижном центре Барнаула (в связи с эпизодом по вымогательству взятки в том числе и с окружения чиновников).

Подозрения высказываются сегодня алтайскими общественниками и о возможной причастности высших руководителей края к вероятным спекуляциям землей вокруг почти пятисот участков ее, предполагаемых для изъятия в связи с активно лоббируемыми Карлиным вызывающих сомнения экспертов планов строительства автообхода Барнаула, возникших в зоне интересов олигарха Аркадия Ротенберга.

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