В Алтайском крае полиция терроризирует жителей из-за листовок Навального.

23.01.2018

Во второй половине января Алтайском крае появились сообщения о кампании давления полиции на местных жителей из-за листовок Навального. Сообщения о фактах демонстративно нарушающего действующее законодательство давления проходят при столь же демонстративном бездействии призванной осуществлять надзор за соблюдением прав граждан прокуратуры и молчании контролируемой властями местной прессы.

Так, 22 января письмо жителей Славгорода об организованной полицией давлении на местную жительницу опубликовал в своем аккаунте в Фейсбуке московский адвокат Михаил Трепашкин. В письме приводятся неполные личные данные о пострадавшей. По неизвестной причине не приводит их в своей публикации и г-н Трепашкин.

По всей видимости, однако, речь может идти о жительнице Славгорода Галине Литау. Молодая женщина известна там как поэтесса. Еще в юношеском возрасте, в 2005 г., она выпустила первую книгу стихов, теплые рецензии на которую публиковали тогда алтайские СМИ. Уже в те годы девушка, делясь своими планами, сообщала о том, что мечтает работать в правозащитной организации. В последующее десятилетие подписи получившей диплом юриста молодой жительницы Славгорода регулярно появлялись под целым рядом правозащитных петиций (в том числе в защиту отбывавшего тогда признанный правозащитниками политически мотивированным срок бывшего полковника российских спецслужб Михаила Трепашкина).

Последний инцидент с жительницей Славгорода оказался связан с ее попыткой распространить в этом городе листовки Навального.

"20 числа утром ее задержала полиция со 126 листовками в поддержку Алексея Навального. Отвезли в отделение, долго допрашивали, где она их взяла. Она призналась, что взяла из интернета, распечатала на своем принтере. Ее допрашивали по очереди 4 человека, спрашивали об одном и том же, хотя она сама все сразу рассказала. Потом ее отвели в подвальное помещение, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали, как преступницу. Пока ее там допрашивали, другие сотрудники поехали к ним домой, забрали компьютер, принтер, сотовый телефон и блокнот с записями паролей и логинов и номеров телефонов. Сказали, что будут изучать ее переписку. В качестве понятых представили своих сотрудников охраны. Дома был отец, который очень плохо видит. Ему дали подписать какую-то бумагу, якобы протокол изъятия этих вещей. Он подписал, ноему копию не оставили.

Потом ее отпустили, велев явиться к ним в понедельник 22.01 в 9.00. А сегодня снова приехали за ней, потому что где-то в микрорайоне нашли листовку. Снова забрали и допрашивали, сказали, что будут каждый раз вызывать ее на допрос, если найдут листовку", - так описывают обстоятельства инцидента родственники пострадавшей.

О содержании вызвавших давление полиции листовок не сообщается. Вероятно, они могут быть связаны с назначенной не допущенным на президентские выборы российским оппозиционером на 28 января акцией с требованием их бойкота. В этот день в крупных российских городах должны пройти публичные мероприятия в поддержку этой инициативы. На сайтах Навального в этой связи были опубликованы макеты листовок, которые предлагалось распространять поддерживающим его гражданам.

Вопреки ожиданиям, акция 28 января была разрешена властями в большой группе крупнейших российских городов. В их число попал и Барнаул – местный штаб Навального уже пригласил поддерживающих идею бойкота граждан на площадь Свободы к полудню этого дня.

Однако, репрессии силовиков против граждан, распространяющих листовки Навального, это не остановило. Есть основания полагать, что случай с молодой женщиной из отдаленного алтайского города не является единственным.

Так, жительница Барнаула Тамара Андреева, комментируя случай в Славгороде, сообщила 22 января в своем аккаунте в Фейсбуке о похожих инцидентах с участием полиции уже и в административном центре Алтайского края. "Местные полицейские требуют с проходивших мимо наклеенных на здание листовок письменное подтверждение о незнании, кто их наклеил. Муж спросил, какие листовки, полицейский промолчал. Писать подтверждение отказался. Похоже есть такая установка из Кремля насчет листовок", - так она описала имевший место уже на улице Барнаула похожий инцидент.

Штаб Навального в Барнауле на запрос комментария по поводу происшедшего не ответил. Никак не отреагировали на эту ситуацию и алтайские правозащитники, а также штабы участников президентской кампании.

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