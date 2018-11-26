В Алтайском крае осудили закупки презентационных наборов для губернатора на фоне замороженных им дотаций на школьные завтраки.

26.11.2018

Общественники в Алтайском крае выразили осуждение организованными управлением делами губернатора и правительства этого региона закупками дорогостоящих презентационных наборов продуктов.

О факте закупки, вызвавшей сомнения в обстановке нарастающей в проблемном регионе кризисной ситуации, сообщил 25 ноября известный на Алтае общественник Сергей Шуленин. В прошлом он – руководитель медицинской отрасли, в последние годы его фамилия неоднократно номинировалась на должности руководителя крупных муниципалитетов, министра краевого правительства.

"Некоторые обитатели «голубого дома» оголодали и заключили 24.09.2018 государственный контракт на оказание услуг по организации питания с комплектацией еженедельных наборов на общую сумму 298 646,00 рублей. Всего будет поставлено 112 таких наборов. Контракт должен быть исполнен 24.12.2018 (включительно). Количество рабочих дней до момента окончания контракта составляет 70 дней. Получается, что стоимость питания одного рабочего дня обойдется бюджету в 4267 рублей. Это при том, что компенсационная выплата на питание обучающимся, нуждающихся в соцподдержке, составляет аж 4,85 рубля. Такая же сумма предусмотрена и на 2019 год. Молодцы, так держать!!! Только больше не верещите, что денег не хватает…", - обращается в соцсетях Шуленин к управляющей Алтайским крае губернаторской команде.

Согласно контракту, выигравшая его структура должна поставить краевому правительству 112 продуктовых наборов "в рамках представительских расходов". В каждый набор входит 10 наименований продуктов.

Возмущение общественника вызвало то, что сомнительная поставка для высокопоставленных чиновников была организована правительством Виктора Томенко на фоне решения главы региона подтвердить курс своего предшественника – экс-губернатора Александра Карлина - на заморозку индексации основных социальных выплат (на 2019 год).

Об этом стало известно после внесения в Заксобрание края разработанного командой Томенко проекта бюджета-2019. Особое возмущение при этом вызвало решение губернатора "заморозить" размер компенсации на школьные завтраки для детей из бедных семей (в размере 4 рубля 85 копеек).

Видимо, именно лицемерие этой позиции - проводящиеся параллельно с выплатой 4р.85коп. на школьный завтрак закупки стоящих тысячи рублей каждый презентационных наборов продуктов для чиновников стали своего рода раздражителем для алтайских общественников.

Возможно, недовольство в адрес г-на Томенко, привыкшего к дорогостоящим личным расходам за десятилетия службы топ-менеджером у российских олигархов, могло также быть связано и с тем, что Алтайский край за полгода его работы здесь на посту губернатора, был ввергнут в ситуацию быстрого снижения уровня жизни. Так, по итогам 10 месяцев, реальные располагаемых доходы населения этого региона, по данным Росстата, упали уже на 4,3% к прошлогодним. Эти темпы сравнимы лишь с падением уровня жизни в начале 90-х.

Стоит отметить, что закупка вызывает также и сомнения в том, что ее организатор – управление делами губернатора и правительства – при формировании ее условий могло руководствоваться коррупционными мотивами. Так, требования к поставщику сформулированы в явно избыточно жесткой форме, вероятно, разработанной для организации победы в конкурсе конкретной структуры. Например, среди требований к поставщику наборов стоит необходимость наличия у него ряда кулинарных цехов, включая те, которые явно не будут задействованы при организации поставки (например, мясной цех).

В этой связи, видимо, неудивительно, что победителем конкурса оказалось краевое государственное унитарное предприятие "Столовая администрации края".

Управление делами губернатора и правительства края становилось мишенью антикоррупционных подозрений и ранее. Так, возглавлявший ряд лет это ведомство близкий к экс-губернатору Карлину бывший полковник МВД Алексей Белобородов, покинувший этот пост уже при Томенко, находится сейчас под следствием по коррупционным обвинениям.

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