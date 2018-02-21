В Алтайском крае опасаются коррупционных интересов губернаторской команды, внезапно решившей приватизировать крупнейшее тепличное хозяйство региона.

21.02.2018

О планах правительства Алтайского края приватизировать крупнейшее тепличное хозяйство этого региона - ОАО Индустриальный - сообщил 20 февраля депутат Заксобрания края Владислав Вакаев.

По словам депутата, вопрос о приватизации этого крупного предприятия был неожиданно включен губернаторской командой в разосланный депутатам проект изменений прогнозного плана (программы) приватизации на 2018 - 2020 годы. Решение предполагается принять на сессии регионального парламента 22 февраля.

Расположенное в Барнауле в районе активно осваемового застройщиками Павловского тракта, ОАО Индустриальный (до 2011 года – краевое унитарное госпредприятие), все 100% акций которого на сегодня принадлежат казне края, позиционирует себя как крупнейшее тепличное предприятие Сибири. В настоящее время оно ежегодно производит более 10 тыс. тонн свежих овощей (огурцы, томаты, перец, баклажаны и зеленые культуры) в теплицах площадью 256, 5 тыс. квадратных метров. В последние годы предприятие реализовало несколько программ развития с использованием средств краевого бюджета.

В качестве основание для приватизации крупнейшего на Алтае тепличного производства чиновники назвали: «Неустойчивая финансовая ситуация Общества. По итогам 2016 года по уровню финансовой устойчивости Общество отнесено к группе «слабых» предприятий, имеющих предкризисное финансовое состояние, характеризующееся высоким уровнем обязательств и коэффициентами ликвидности и финансовой независимости ниже нормативных значений. По состоянию на 01.01.2018 обязательства Общества составляли 849,0 млн. рублей, из них 745,0 млн. рублей (87,7%) - кредиты банков. Наблюдается дефицит собственных оборотных средств, необходимых для ведения хозяйственной деятельности и завершения реализации начатой модернизации и строительства тепличного комплекса». Также желание управляющей крем команды избавиться от акций предприятия связывается с давлением на рынок "китайских" тепличных овощей. В этой связи вторая причина приватизации обозначена как «резкий рост конкуренции из-за ввоза овощей из соседних регионов и стран ближнего зарубежья, что приводит к спаду рыночных цен на овощи».

Депутат Вакаев однако оценивает внезапную инициативу губернаторского окружения как странную и влекущую за собой ряд социальных последствий.

"В связи с этим возникает ряд вопросов, - отмечает политик. - Во-первых, почему комбинат показывает убытки? Сегодня в России как грибы после дождя растут тепличные хозяйства, чему способствует политика импортозамещения. И если бы это не было выгодно, этим бы не занимались. Наш же комбинат убыточен. И объяснить это только высокими тарифами на электроэнергию вряд ли возможно.

Во-вторых, проводился ли независимый аудит на предприятии,ислледовалась ли эффективность траты средств, привлекались ли специалисты, которые могли бы предложить антикризисную программу для комбината?

В-третьих, как скажется приватизация на судьбе коллектива предприятия? А он немаленький – около 770 человек. Не пойдет ли новый собственник по пути наименьшего сопротивления, закрыв старые теплицы и оставив только новые, более рентабельные?".

На фото: губернатор Алтайского края Александр Карлин в 2013 году инспектирует - как Индустриальный освоил деньги из краевого бюджета на свое развитие?

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