В Алтайском крае обсуждают вероятность задержания бывшего начальника ГУ МВД генерала Торубарова.

11.06.2019

СМИ Алтайского края обсуждают вероятность уголовного преследования возглавлявшего здесь (с 2013 по 2018 гг). региональный главк МВД генерала Олега Торубарова. Покинув Алтайский край, до последнего времени Торубаров возглавлял главк МВД в Крыму. Однако, в мае он пропал из публичного поля, в связи с чем сначала пошли слухи о его отставке, а затем – и о задержании. Попытка алтайских СМИ прояснить ситуацию путем запросов в полицию Крыма ясности не принесли – в ответ приходили лишь отписки.

В этой обстановке МК на Алтае 10 июня предположила, что карьеру полицейского генерала могли сломать признания, полученные в ходе уголовного дела от его бывшего алтайского подчиненного – возглавлявшего в ГУ МВД по Алткраю антикоррупционное ведомство полковника Вадима Надвоцкого.

"Неожиданная отставка Олега Торубарова с поста министра внутренних дел республики Крым связана с показаниями в отношении него Вадима Надвоцкого, которого также называют Вадиком Всемогущим. Якобы Надвоцкий мог ежемесячно отдавать Торубарову по миллиону рублей. Источники в Телеграм пишут, что по слухам Вадим Надвоцкий дал показания против бывшего шефа и Торубарова уже вызывали на беседу в СКР", - пишет издание.

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