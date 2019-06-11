В Алтайском крае обсуждают вероятность задержания бывшего начальника ГУ МВД генерала Торубарова.

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СМИ Алтайского края обсуждают вероятность уголовного преследования возглавлявшего здесь (с 2013 по 2018 гг). региональный главк МВД генерала Олега Торубарова. Покинув Алтайский край, до последнего времени Торубаров возглавлял главк МВД в Крыму. Однако, в мае он пропал из публичного поля, в связи с чем сначала пошли слухи о его отставке, а затем – и о задержании. Попытка алтайских СМИ прояснить ситуацию путем запросов в полицию Крыма ясности не принесли – в ответ приходили лишь отписки.
В этой обстановке МК на Алтае 10 июня предположила, что карьеру полицейского генерала могли сломать признания, полученные в ходе уголовного дела от его бывшего алтайского подчиненного – возглавлявшего в ГУ МВД по Алткраю антикоррупционное ведомство полковника Вадима Надвоцкого.
"Неожиданная отставка Олега Торубарова с поста министра внутренних дел республики Крым связана с показаниями в отношении него Вадима Надвоцкого, которого также называют Вадиком Всемогущим. Якобы Надвоцкий мог ежемесячно отдавать Торубарову по миллиону рублей. Источники в Телеграм пишут, что по слухам Вадим Надвоцкий дал показания против бывшего шефа и Торубарова уже вызывали на беседу в СКР", - пишет издание.← Назад
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