В Алтайском крае обсуждают системные сбои со снабжением газом.

08.11.2018

О носящих системный характер перебоях по снабжением ряда территорией Алтайского края газом сообщила 7 ноября действующая здесь организация партии Справедливая Россия. Алтайские эсеры утверждают, что в последние дни приемная депутатская приемная их регионального лидера - депутата ГД Александра Терентьева – завалена шквалом звонком жителей, жалующихся на невозможность оформить заказ на получение газа в баллонах.

Это уже третий в текущем году кризис с поставками в Алтайский край в рамках активно развивавшейся в советский период системы газоснабжения. В ее рамках поставлявшийся по железной дороге сжиженный газ распределялся по региону, снабжая локальные газгольдеры и обеспечивая продажу населению газа в баллонах. Фактическим монополистом в этой отрасли здесь стало ОАО Алтайкрайгазсервис.

С вводом магистрального газопровода, поставляющего в Алтайский край природный газ, эта система перестала активно развиваться, однако по-прежнему сохраняет существенные позиции, преимущественно в негазифицированных сельских территориях края, где газ в баллонах используют для приготовления пищи и, частично, отопления.

Однако, в 2018 году система снабжения газом в баллонах в Алтайском крае переживает уже третий кризис с поставками. Первый из них, под данным Алтайкрайгазсервиса, возник в мае, второй – в сентябре, а нынешний кризис можно считать третьим.

Краевое правительство до сего времени никак не комментировало этот имеющий значительный социальный резонанс, вопрос. Возможными причинами этого является тот факт, что срыв поставок связан со структурами ТЭК, имеющими репутацию поддерживающих особые отношения с кремлевским лидером.

Так, в ходе возникновения первого, майского кризиса, Алтайкрайгазсервис признал, что он вызван невыполнением своих обязательств стратегическим поставщиком газа в Алтайский край - ОАО Сургутнефтегаз. Эта седьмая по величине в российском нефтегазе компания имеет непрозрачную структуру собственности. Ряд экспертов при этом аргументированно утверждали, что ее фактическим бенефициаром может являться лично действующий президент России Владимир Путин.

Майский срыв поставок газа на Алтай был вызван тем, что в преддверии чемпионата мира по футболу Сургутнефтегаз стал направлять все запасы газа в западные регионы России, стремясь в первую очередь обеспечить их на период введенного там во время чемпионата ограничения на транспортировку углеводородов.

"Причиной возникшего дефицита явилось нарушение обязательств по поставке газа основным поставщиком сжиженного газа ОАО «Сургутнефтегаз», в адрес уполномоченной газораспределительной организации региона - ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Недопоставка возникла в связи предстоящим Чемпионатом мира по футболу FIFА 2018 года, на период проведения которого с 25.05.2018 г. по 25.07.2018 г. будут временно прекращены отгрузки и перевозки сжиженных углеводородных газов в западные регионы России.

До введения запрета ОАО «Сургутнефтегаз» пытается выполнить все договорные обязательства перед потребителями западных регионов, при этом отгрузки на территорию Алтайского края с «ОЗ » мая 2018 г. были почти полностью прекращены", - пояснял тогда Алтайкрайгазсервис.

Новый кризис поставок возник в сентябре. Признав его, Алтайкрайгазсервис на этот раз уже не раскрыл механизм возникшей проблемы.

Новый, ноябрьский срыв поставок газа, на сегодняшний день распределяющая его на Алтае компания вообще никак не комментирует.

В этой ситуации жители Алтайского края пытаются решить проблемы с газом в баллонах, обращаясь для их заправки на газозаправочные станции для автомобилей. Не вполне ясно, однако, насколько такая практика соответствует технике безопасности при обращении с регулярно становящимися причиной ЧП газовыми баллонами.

Алтайские эсеры предполагают, что проблема с поставками газа в ноябре может быть прежде всего связана с "избыточной оптимизацией газовых участков в районных центрах". Однако, опыт предыдущих кризисов показывает, что помимо этого, более значимой причиной может оказаться низкая социальная ответственность и недопустимые манипуляции со стороны предположительно принадлежащей Владимиру Путину нефтегазовой компании.

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