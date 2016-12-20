В Алтайском крае к финалу года резко падает строительство.

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Об этом свидетельствую данные об итогах работы строительной отрасли за 11 месяцев 2016 года, опубликованные терорганом Росстата в Алтайском крае. Если и ранее эта отрасль находилась в кризисной ситуации, в последнем отчетном месяце – ноябре – объемы строительных работ упали уже почти вдвое к прошлогодним показателям.
В целом за январь-ноябрь объем работ, выполненных своими силами в строительстве в Алтайском крае составил 27,6 млрд рублей или 83,7% (в физическом объеме работ) к показателям за аналогичный период прошлого года. Тревожной тенденцией является то, что и без того падавший индекс работ в алтайском строительстве, к финалу года приобрел обвальный характер. Так, отдельно взятый ноябрь показал индекс лишь в 58,9% (к ноябрю 2015 г.).
Кризис в строительной отрасли на Алтае уже отразился на состоянии инвестиционного индекса – губернаторская команда при принятии бюджета на 2017 год была вынуждена пересмотреть показатели объема инвестиций в текущем году, понизив ранее предполагаемые прогнозы.
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