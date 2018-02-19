В Алтайском крае избиркомы начинают тотальную кампанию индивидуального поквартирного информирования о выборах 18 марта.

19.02.2018

В Алтайском избиркомами начата тотальная кампания "адресного и индивидуального информирования" о выборах 18 марта. Представители общественности при этом выражают беспокойство, что эта кампания может сопровождаться незаконной агитацией, сбором незаконных досье на избирателей, а также их принуждением к участию в мартовском голосовании за продление полномочий кремлевского лидера.

Формальным поводом для начала кампании "информирования" стало опубликованное еще 15 февраля решение крайизбиркома об этом. Обращение на сайте региональной комиссии при этом было выдержано в подчеркнуто спокойных тонах, а перечисленные в нем меры "информирования" носили традиционный для выборов характер – основной упор делался на расклейке листовок с адресами избирательных участков и распространении приглашений по почтовым ящикам.

Реальность, однако, оказалась, существенно другой. Распространяемые участковыми избиркомами листовки о начале планируемой вплоть до 7 марта кампании "информирования" позволяют предположить, что на сей раз упор будет сделан на тотальный поквартирный обход избирателей членами УИКов. В частности, об этом свидетельствуют листовки, распространяемые в Бийске.

"Миссия "поадресно-индивидуального" информирования - вопрос деликатный. И нигде в законе не прописанный. Что если члена УИК пошлют матом или с лестницы спустят.. Вместо ответа на вопрос: а сколько вас здесь проживает? а покажите паспорт ? а пойдете ли на выборы ? все ли пойдете..? и пр.. Незваный "миссионер" может быть хуже предполагаемого мошенника. Последний задает вопросы с определенными целями. А какова цель участковых комиссий?" – задается в этой связи вопросами экс-депутат гордумы алтайского наукограда Станислав Москаленко.

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