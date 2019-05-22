В Алтайском крае губернатор намерен повысить цену ветеранского проездного на 10%.

22.05.2019

В правительстве Алтайском крае обсуждается возможность увеличения стоимости проезда на муниципальном общественном транспорте муниципальных маршрутов для граждан-льготников. В среднем в крае ежемесячно льготный проездной приобретают 80-100 тысяч льготников. Это федеральные льготники – инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», «семипалатинцы» и др.; а также краевые льготники – ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий; лица, сопровождающие детей-инвалидов.

Уже подготовлен проект постановления Правительства региона «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 20.03.2017 № 91», направленный на увеличение стоимости проездного билета для отдельных категорий граждан на 10% с 300 рублей до 330 рублей с 1 июля 2019 года, сообщает 22 мая краевой официоз – газета Алтайская правда.

Свою инициативу глава региона мотивирует целью сохранения транспортной доступности для льготников. Фактически, однако, речь скорее идет о nом, что финансирующее льготы краевое правительство не желает более нести этот груз единолично, и намерено переложить его часть на ветеранов.

Запрошенный им 10-процентный размер повышения цены соцпроездного выглядит достаточно весомо (например, на фоне 2-процентной инфляции, зафиксированной Росстатом в крае по итогам 1 квартала).

Предполагается, что постановление вступит в силу с 15 июня 2019 года, так как с этой даты начинается реализация проездных билетов на июль текущего года.

Проблема проезда на общественном транспорте для льготников традиционно является болезненной для Алтайского края. В 2008 г. губернатор Александр Карлин сделал попытку отменить такие проездные. Это привело к массовым уличным волнениям в Барнауле – около двух тысяч стариков тогда в течение нескольких дней, спонтанно собравшись на центральной площади краевого центра, осадили региональную администрацию, заставив главу края единственный раз за его долгую карьеры выйти на площадь и публично покаяться в сделанном. В итоге система льготный проездных в одном из беднейших регионов России была восстановлена и десятилетие спустя после "бунта стариков" получившие урок власти старались по минимуму трогать эту проблему.

На фото: на центральной площади Барнаула спонтанно собралось несколько тысяч ветеранов, возмущенных манипуляциями с проездными (октябрь 2008 г.)

На фото: Участнице протестов стало плохо после общения с начальником из Главалтайсоцзащиты (октябрь 2008 г.)

На фото: Непопулярного губернатора призывают уйти в отставку(октябрь 2008 г.)

На фото: В окружении охраны и милиционеров Карлин пытается общаться с возмущенными ветеранами на крыльце правительственной резиденции (октябрь 2008 г.)

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