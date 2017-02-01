В Алтайском крае – гробовое молчание по поводу документа с подозрениями о масштабном воровстве средств гособоронзаказа на ФНПЦ Алтай.

01.02.2017

Выходящие в Алтайском крае СМИ и местные силовики несколько дней старательно пытаются не замечать опубликованные здесь документы, содержащие подозрения о многомиллионных хищениях средств гособронзаказа на крупнейшем предприятии ВПК региона – АО ФНПЦ "Алтай".

Копию документа (предположительно – полицейской сводки на основе сообщений о преступлениях, зарегистированных в Книге учета сообщений о преступлениях) опубликовал 28 января в своем аккаунте в Фейсбуке бывший вице-мэр Бийска и отставной сотрудник ФСБ Андрей Нагайцев. В документе от 25 января сообщалось о якобы проведенной проверке ФНПЦ Алтай (Нагайцев давал понять, что ее проводили его бывшие коллеги из ФСБ). В документе говорилось о том, что итогам проверки выяснилось, "что с 2011 по 2016 г. должностными лицами АО при исполнении своих должностных обязанностей в рамках реализации гос. оборонных заказов и международных контрактов и использованием подконтрольных юридических лиц (ЗАО НПК "Алтай" и ЗАО НПК "Бийскфизтех", на территории Бийска осуществлялось хищение денежных средств прин. АО ФНПЦ "Алтай" в сумме более 30 000 000 руб. В действиях должностных лиц АО ФНПЦ "Алтай" усматривается прест. предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ".

Обстоятельства вокруг описанной документом проверки также рождали подозрения в том, что похищенными бюджетными средствами могли в своих целях воспользоваться ряд высших должностных лиц Алтайского края.

Сенсационный документ, однако, местная пресса встретила гробовым молчанием, демонстративно игнорируя его публикацию.

Андрей Нагайцев ответил на несколько вопросов сайта Что делать? о сопутствующих публикации обстоятельствах. Он подтвердил, что речь идет о информации, полученной в полиции Бийска. "Это не "мой" документ. Прислали фото-копию сводки из полиции. Фамилию, естественно, называть не буду, но в достоверности источника сомневаться не приходится. У меня осталось много доброжелателей, в хорошем смысле слова, из числа местных полицейских", - рассказал Нагайцев, подчеркнув, что "связь с Бийском поддерживаю постоянно. А когда приезжаю, то обязательно встречаюсь со своими сторонниками!"

"Сведения внесены в журнал учёта сообщений и заявлений о преступлениях. Судя по сводке - присвоен номер КУСП 1455 от 25.01.2017", - сообщил он.

Данных о какой-либо реакции алтайских силовиков на результаты проверки, однако, также пока нет. Не располагает ими и Нагайцев: "У меня данных о реакции правоохранительных органов нет. Но, я предупреждал "голубой дом" о усугублении ситуации на предприятии. У меня была оперативная информация ещё до праймериз".

Кампания замалчивания сообщения о хищениях на ФНПЦ Алтай предположительно могла быть организована аппаратом губернатора Алтайского края, имеющим репутацию структуры, контролирующей большую часть медийного и силового сообщества региона. Это довольно традиционная мера реакции этого ведомства на всплывающую в прессе и соцсетях подобную значимую информацию. Вместе с тем, в окружении губернатора активно мониторят чреватый последствиями для высших должностных лиц края криминальный скандал. Там отрицают реальность опубликованного Нагайцевым документа – глава Департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов в этой связи назвал его проходящим "совсем по разделу фантастики".

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