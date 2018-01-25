В Алтайском крае гадают, что означает провозглашенное губернатором 29-ое место среди регионов России.

25.01.2018

Заявление губернатора Алтайского края о якобы занятом этом регионом по итогам 2017 года 29 месте по социально-экономическому развитию вызвало в проблемном крае волну недоуменных вопросов в социальных сетях. Странное заявление прозвучало 25 января в ходе отчета перед краевыми законодателями управляющим этим регионом (с 2005 г.) Александра Карлина.

Впервые эту сомнительную цифру озвучил на своей странице в Фейсбуке еще 22 января руководитель пиар-ведомства губернатора Андрей Ляпунов. В качестве фактических подтверждений неожиданного вывода он привел две весьма далекие от базовых показателей развития региона цифры: количество мест во введенных в 2017 г. школьных учреждениях и размер краевого бюджета (по рабочему отчету краевого Минфина, продемонстрировавшего в 2017 г. рост по доходам лишь на 2% - что в два раза ниже, чем годом ранее) .

Еще менее конкретен был в ходе своего отчета губернатор. Он лишь заявил, что до его появления в крае,"в 2000 - 2005 годы обозначился рост экономики края, однако эта тенденция была выражена слабее, чем в целом по стране".

«Но непростую задачу по восстановлению экономики нашего региона мы выполняем достойно. И 29 место Алтайского края среди регионов России - это не предел наших возможностей и наших амбиций. Это результат тяжелой и упорной совместной работы всех жителей края», - резюмировал г-н Карлин.

Ни губернатор, ни его подчиненные при этом не уточнили – кто и где сделал вывод о "29 месте" Алтайского края. Также продолжает оставаться неясным – на основании чего был сделал такой вывод?

Независимая оценка заявления губернатора Карлина на сегодня затруднена – итоговая статистика по 2017 году Росстатом еще не сведена (практически полностью отсутствует статистика за декабрь, и частично – за ноябрь). Впрочем, отсутствует и сама сколько-нибудь общепризнанная методика определения "мест" регионов. В массовом сознании, она, впрочем, преимущественно связывается с достигнутым там уровнем жизни населения (в начале губернаторской карьеры именно в этом же ключе высказывался и сам г-н Карлин). По итогам 2016 г. Росстат отметил, что Алтайский край опустился до предпоследнего в России 84 места по размеру средней зарплаты. Данные за 2017 год по этому показателю пока не сведены и не опубликованы.

Не исключено, впрочем, что и сам автор предельно смелого заявления понимает его слабую обоснованность, отражающую преимущественно личные амбиции главы региона. "Это не предел наших возможностей и амбиций", - пояснил он, комментируя мотивы сказанного.

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