В Алтайском крае депутаты слагают мандаты, протестуя против курса властей на отмену выборов мэров.

29.12.2016

Массовый факт сложения мандатов депутатами произошел в Алтайском крае – такое решение приняла часть депутатов Залесовского райсовета, в итоге районный парламент может быть распушен. Фактической основой конфликта стало противостояние местных элит с курсом губернаторской команды, несколько лет назад добившейся в Алтайском крае отмены всенародных выборов мэров городов и районов и даже закрепившей это в принятом единороссовским большинством краевом законе.

Чувствующие себя ущемленными местные элиты все активнее протестуют против нового порядка, опираясь при этом на возможности и структуры оппозиции.

Очередным проявлением конфликта стало озвученное 29 декабря на внеочередной сессии райсовета Залесовского района решение группы депутатов от КПРФ сложить свои полномочия. В качестве причины они называют глубокую депрессию, поразившую Алтай при действующем руководстве, а также несогласие с курсом на отмену всенародных выборов глав районов и городов.

"Сегодня депутаты нашей фракции почти в полном составе - шестеро из семи - сложили с себя депутатские полномочия. Седьмой депутат тоже это сделала бы сегодня, но она сейчас находится за пределами Алтайского края. Когда, она вернется, тоже сложит с себя полномочия - мы все согласовали вместе. В своих заявлениях депутаты нашей фракции написали, что складывают с себя депутатские полномочия в соответствие со статьей Устава, которая это позволяет сделать. Заявления отданы председателю райсовета", - цитирует заявление главы фракции КПРФ в райсовете Юрия Подмазова пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

Подмазов также подробно пояснил причины, вызвавшие протест депутатов:

"Это не скоропалительное решение. На протяжении всего созыва мы заявляли о несогласии с проводимой «единороссами» бесперспективной для жителей района политикой. В очередной раз на последней сессии был опять предложен бюджет, который не дает никакого развития Залесовскому району. Не видя перспектив развития, люди уезжают из района. Это результат политики «Единой России». Но в районной газете «Сельский новатор», наоборот, постоянно пишут, что депутаты оппозиции «тормозят развитие района». На сессии 26 декабря мы проголосовали против принятия нового Устава района. Прокурор в очередной раз начал давить на нас, грозя роспуском райсовета. Мы попытались найти компромисс вчера на согласительной комиссии. Но нас и ранее неоднократно обманывали с обещаниями учесть наши предложения. И сложилось впечатление, что верить больше никаким обещаниям нельзя. На проведение референдума в Залесовском районе по вопросу избрания главы администрации района нет в районе средств. Сегодня, 29 декабря, истекает срок принятия решения по Уставу. Прокурор Залесовского района должен направить прокурору края представление о досрочном роспуске райсовета. Депутаты-«единороссы» райсовета встретят это решение уже без нас".

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