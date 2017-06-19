В Алтайском каре власти решились назначить председателя региональной Счетной палаты.

19.06.2017

О намерениях управляющей Алтайским краем команды назначить председателя региональной Счетной палаты сообщил 19 июня депутат Заксобрания этого региона Александр Молотов (СР). По его словам, заявление об этом прозвучало на состоявшемся 19 июня оперативном совещании у председателя АКЗС Александра Романенко. Романенко, также как и "финансовый" вице-губернатор Владимир Притупов, являются членами коллегии краевой счетной палаты.

Вопрос о назначении руководителя СП будет вынесен на июньскую сессию АКЗС. Однако, фамилию претендента на должность руководителя важного контрольного органа власти скрывают. "Правда на мою просьбу озвучить фамилию претендента председатель АКЗС сказал, что кандидатура проходит последние согласования и будет представлена на следующей неделе...Что ж - подождём, пока она не будет публично озвучена, после чего уже будем принимать решение о том, поддерживать её или нет...", - рассказал Молотов.

Должность руководителя СП стала вакантной еще в апреле 2013 года, после того, как АКЗС освободило тогда от должности ее председателя 60-летнюю на тот момент Надежду Юдакову. Отставка главы СП в 2013 г . пояснялась как техническая – в связи с истечением срока полномочий. Однако, уже тогда она вызвала определенные подозрения и недовольство – против решения проголосовали депутаты фракции КПРФ.

И действительно, должность главы Счетной палаты стала вакантной на длительный срок (фактически обязанности руководителя исполняла зампредседателя СП Татьяна Киреева).

Однако, теперь и она покидает СП. На июньской сессии АКЗС будет решен вопрос об освобождении Киреевой от должности зампреда СП в связи с истечением срока полномочий. "Очень жаль так как Татьяна Петровна - не просто большой профессионал, но и очень отзывчивый и добрый человек", - отметил Молотов, подчеркнув, что г-жа Киреева не рассматривается в качестве кандидата на должность руководителя СП.

Деятельность Счетной палаты в Алтайском крае носила двоякий характер. С одной стороны, она оказалась не в состоянии вскрыть масштабные злоупотребления высокопоставленных должностных лиц губернаторской команды с бюджетными средствами (например, те, которые были озвучены в публичной части завершающегося сейчас судебного процесса над бывшим вице-губернатором Юрием Денисовым). С другой стороны, СП достаточно эффективно работала в "разрешенной" сфере, стараясь пресечь доступное ей нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, что часто вызывало недовольство губернаторской команды. Иногда эти расследования даже выходили за рамки безобидных, но в итоге не получали публичности и "уходили в песок". Так, несколько лет назад среди депутатов АКЗС активно обсуждались итоги якобы проведенной СП проверки в отношении финансовой деятельности покидавшего тогда свой пост ради кресла представителя губернатора в Совфеде на тот момент вице-губернатора Михаила Щетинина. Данные о якобы появившихся у него в период работы руководителем края значительных сомнительных по происхождению активах циркулировали в кулуарах АКЗС, однако СП тогда так и не решилась придать этой информации формальный характер и повлиять на карьеру доверенного выдвиженца авторитарного главы края Александра Карлина.

В этой связи вопрос о том, в какой степени таинственный будущий председатель СП будет аффилирован с губернатором и его окружением, приобретает принципиально важный характер.

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