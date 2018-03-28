В алтайской глубинке при наводнении погиб второй человек. В крае наконец открыт первый канал связи для жертв стихии.

28.03.2018

К концу дня 28 марта стало известно о второй жертве наводнения в Алтайском крае. Об этом сообщило краевое управление СКР. Сам случай гибели мужчины в предгорном райцентре Солонешное, впрочем, имел место еще двумя сутками ранее.

"26 марта 2018 года в селе Солонешное Солонешенского района около дома в паводковых водах было обнаружено тело местного жителя, 1951 г.р… По предварительным данным, пострадавший в условиях начавшегося паводка и проведения мероприятий по эвакуации людей в состоянии алкогольного опьянения возвращался от своего знакомого домой. Мужчина не справился с потоком воды, и его вынесло течением в реку Ануй", - рассказывает СКР об обстоятельствах гибели мужчины.

Ранее сообщалось о том, что в расположенном на берегу того же Ануя селе Зеленый дол 27 марта погиб мужчина 1967 года рождения. После внезапного ночного наводнения, затопившего часть села, он утонул, пытаясь вернуться в свой дом, чтобы спасти домашних животных.

Жители сельской глубинки и их питомцы оказались первыми жертвами наводнения.

Практически одновременно – лишь к концу дня 28 марта - в Алтайском крае заработал первый канал связи для людей, оказавшихся во власти стихии. Об открытии такого канала в 13.26 отрапортовало ГУ МЧС по края, а в 16.40 – краевое правительство.

"В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю открыта "горячая линия". На телефон по номеру 8 (3852) 20-25-86, как и на номер "телефона доверия" - 8 (3852) 65-82-19 можно круглосуточно сообщить о подтоплении, либо его угрозе, получить квалифицированную консультацию", - говорится в распространенном ими сообщении.

Решение явно запоздало – уже не менее двух суток в соцсетях и в местных СМИ появляются сообщения жителей края (или их представителей), попавших в чрезвычайную ситуацию и не получающих помощи от властей. При этом какого-либо интерактивного сервиса, предоставляющего в публичный доступ текущую обстановку с наводнением, на Алтае по-прежнему не создано.

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