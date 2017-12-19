В алтайской глубинке отключают от отопления школы, детсады и дома – нет угля.

19.12.2017

Об массовых фактах отключения от отопления школ, детсадов и жилых домов в Третьяковском районе Алтайского края сообщил 18 декабря депутат Заксобрания этого региона Владислав Вакаев. По поступившим к законодателю обращениям граждан, там отмечено как полное отключение от отопления, так и подача в его системы тепла лишь для сохранения их от перемораживания.

"Жители Третьяковского района замерзают. Об этом мне сегодня рассказали активисты партии. Так, в селе Староалейское топят по минимуму, поддерживая температуру в домах около 10 градусов. Руководству школ рекомендовано проводить сокращенные уроки по 30 минут, а детские сады, якобы, решено закрыть на карантин. Причина банальна – нехватка угля. Которая, видимо, вызвана дефицитом средств у теплоснабжающей организации – ООО «Теплоснаб». Топят они с колес, закупая уголь по весьма высокой цене. Винить организацию я бы не спешил - она, по моей информации, приступила к работе только с осени. Соответственно, запасов угля не сделала", - рассказывает депутат, возглавляющий в Алтайском крае аппарат партии Справедливая Россия.

По его словам, признаки надвигающейся катастрофы с отопленим были видны в этом районе уже в ноябре. Тогда алтайским эсерам из села Корболиха Третьяковского района поступила информация о том, что во время ремонтных работ здесь разморозили систему отопления в доме культуры, амбулатории, а также в пяти домах на улице Кирова. "Это произошло еще в ноябре, но коммунальщики долгое время не решали проблему. Некоторым жителям даже пришлось временно переехать из своих квартир к знакомым, так как в их домах нет печей. На сегодняшний день, правда, по временной ветке организовано теплоснабжение амбулатории и как минимум одного дома", - пояснил Вакаев.

Особую тревогу депутата вызывает от факт, что температуры на Алтае на текущей неделе опустились ниже 20 градусов мороза. "Как район переживет эту неделю, обещающую быть морозной, непонятно. Чувствую, дело идет к режиму ЧС", - резюмирует Вакаев.

Краевое правительство традиционно уклоняется от каких-либо содержательных комментариев по поводу ситуации в Третьяковском районе. Стоит также отметить, что опубликованные еще совсем недавно данные о запасах здесь угля никак не позволяли предположить здесь такие последствия. Так, по данным Росстата, запасы угля на 1 декабря в районе составляли 1345 тонн. Это на 10% больше запасов на аналогичную дату прошлого года. Динамика запасов угля также не внушала опасений – за последний отчетный месяц – ноябрь – их физический объем вырос почти на четверть.

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