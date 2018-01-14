В АГТУ вынуждают подписываться за новый президентский срок Путина, угрожая репрессиями.

14.01.2018

В соцсетях и медиа-сфере активно обсуждают скандал вокруг кампании понуждения ставить свои подписи за новый президентский срок Путина студентов входящего в состав крупнейшего на Алтае Алтайского государственного технического университета (АГТУ) Бийского технологического института (БТИ).

Поводом для скандала стали опубликованные штабом Навального в Бийске копии записей в соцсети ВКонтакте, принадлежащие, по их словам, руководителю студсовета БТИ Никите Гельвиху. Штаб Навального опубликовал два скриншота записей, однако не осветил вопрос их происхождения и даже не снабдил их ссылками.

Вменяемые Гельвиху записи были распространены активистами Навального в соцсетях, стали основой для ряда публикаций в федеральных СМИ (в некоторых публикациях фамилия автора на скринах его записей была замазана).

Никита Гельвих. Фото со страницы в Фейсбуке.

Никита Гельвих действительно возглавляет созданный в 2016 году в БТИ в качестве вспомогательного управляющего органа этим вузом "студсовет". Стоит отметить, что подобные "студсовету" БТИ структуры в составе АГТУ непосредственно курируются в этом вузе возглавляющим там управление внеучебной работы Иваном Огневым, имя которого в Алтайском крае неоднократно упоминалось в СМИ как предположительного рабочего руководителя действующего в этом регионе под покровительством властей и силовиков параллельного официальному подпольного "избиркома".

На странице Гельвиха ВКонтакте, впрочем, опубликованные записи сейчас отсутствуют – последняя доступная сейчас там запись (с новогодним поздравлением) датирована 31 декабря.

Автор двух ставших поводом для скандала записей, датированных 10 января, призывает студентов БТИ прийти с паспортом в течение этого дня в ДК Бийского олеумного завода (ДК БОЗ), где "собирают предварительные списки сторонников В.В. Путина для статистики". ДК БОЗ действительно с 10 января является в Бийске одной из трех действующих в этом городе точек, где ведется сбор подписей за продление полномочий Путина. Автор записей также точно указал конкретное место и предельные часы работы сборщиков там.

При этом автор понуждающих ставить подписи за Путина записей обеспокоен не столько реальной поддержкой кремлевского лидера, сколько своим отчетом по степени активности проведенной им кампании перед администрацией БТИ. Он указывает студентам на необходимость четко заявить сборщикам подписей о том, что они пришли туда именно из БТИ. Фамилии подписавшихся за Путина затем предполагалось занести в особый список и передать его администрации вуза. "Потом отпишитесь мне, чтобы я список студентов для директора составил", - призывает автор, последующими оправданиями фактически признающий весьма слабую популярность своего пропутинского призыва для студентов.

Мотивом для участия студентов в этой акции он указывает фатальную неизбежность победы Путина и опасность "репрессий" для не поддержавшего его вуза со стороны власти, которые якобы могут выразиться в сокращении финансирования из бюджета.

"Ребят, очень важно, чтобы мы приняли в этом активное участие. Все равно необходимые подписи будут набраны. Но вот по тому, кто сколько собрал, будут сделаны выводы и те учреждения. Которые не отличились в данном вопросе, однозначно будут подвергнуты репрессиям. И наверняка нам будут отказывать в необходимой помощи. Поэтому тот, кто не подписывается – подставляет свой институт", - пишет автор.

Получивший значительный общественный резонанс скандал в Бийске предположительно привлек внимание жестко цензурирующего медиа-поле региона краевого правительства. Во всяком случае, все алтайские СМИ, находящиеся в зоне директивного или договорного влияния краевых властей, дружно проигнорировали освещение этого инцидента, хотя некоторые их контент-менеджеры активно комментировали его на соответствующих страницах в соцсетях.

Каких-либо комментариев происшедшему не дало на сегодня ни местное отделение ОНФ, формально являющееся в крае организатором сбора подписей "за Путина", ни предполагаемый их автор – г-н Гельвих, ни руководство АГТУ (БТИ).

В Бийском штабе Навального утверждают, что практика понуждения студентов ставить подписи "за Путина" под угрозой прекращения финансирования их учебных заведений в этом городе характерна не только для БТИ, но и для рада других вузов и техникумов. Однако, ни названия этих учебных заведений, ни конкретика по этим нарушениям не приводятся.

В комментариях по поводу скандала жители Бийска также сообщают о фактах понуждения (подкупа) отдать подписи за выдвижение Путина со стороны администрации крупных госпредприятий. Так, местные жители утверждают, что 11 января по инициативе администрации имеющего статус федерального казенного предприятия Бийского олеумного завода большой группе его работников было предложено получить оплачиваемый отгул на половину дня – под обязательство, уйдя с работы, посетить одну из точек сбора подписей за Путина и поставить там свою подпись. При этом всем им якобы был зачтен полный рабочий день с соответствующей полной оплатой.

По неофициальным данным, в Алтайском крае организаторы путинской кампании намерены собрать 7 тысяч подписей. Бийский скандал показывает, что, вероятно, проводимая в сжатые сроки кампания, несмотря на вложенные в нее ресурсы и поддержку властей, идет в одном из беднейших российских регионов непросто. 14 января к ней в этой связи прямо подключилась ранее дистанцированная Кремлей от прямой поддержки Путина имеющая крайне неоднозначную репутацию партия Единая Россия, предоставившая для точек сбора подписей свои офисы.

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