В 2017 году население Алтайского края сократилось на 15,5 тысяч человек.

15.02.2018

В 2017 году население Алтайского края сократилось за счет всех причин (естественная и миграционная убыль) на 15.497 человек, сообщает территориальный орган Росстата. Этот рекордный результат оказался существенно выше всех планируемых демографами на текущий год прогнозов и превышает показатели 2016 г. более на 42%.

Рекордное падение численности населения произошло за счет всех причин. Так, естественная убыль населения составила в 2017 году в крае 7438 человек (рост на 68%). Столь печальные показатели сложились за счет обвального падения рождаемости - почти на 12% (на 3342 малышей) к показателям 2016 года. Впрочем, это не уникальная картина – близкие цифры обвала рождаемости отмечены по всей России.

А вот миграционная убыль за прошлый год (8059 человек), хотя и выросла меньше (на 24,5%), оказалась одной из самых высоких по стране. Так, авторитетное РИА Рейтинг в недавнем исследовании качества жизни в регионах отнес по этому показателю Алтайский край на 80-ое место среди 85-ти регионов.

В целом ведомство государственной статистики и ранее прогнозировало депрессивному сибирскому региону довольно мрачное будущее. В опубликованном Росстатом прогнозе изменения численности населения до 2036 года Алтайский край стабильно ежегодно будет терять от 11 до 16 тысяч человек. Аналитики Росстата прогнозировали стабильное ухудшение ситуации на все 18 лет прогноза. Они, однако, полагали, что рост убыли населения пойдет исключительно за счет превышения смертности над рождаемостью: баланс за 18 лет здесь должен был ухудшиться вдвое, достигнув в 2036 году более чем 10 тысяч человек в год. А вот миграционная убыль из края, по их расчетам, в течение 18 лет должна была пусть медленно, но сокращаться.

Итоги 2017 года полностью опровергли эти прогнозы. Так, реальная естественная убыль населения продемонстрировала показатели, которые она должна была достигнуть лишь через 3 года. А миграционная убыль вместо снижения продемонстрировала значительный рост.

В целом, к 2036 году Алтайский край по прогнозам Росстата должен был потерять почти 300 тысяч человек населения. Однако, катастрофические итоги 2017 года показывают, что эта цифра может быть существенно превзойдена.

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