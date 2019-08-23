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Уволены 80% работников тепличного комбината Индустриальный в Барнауле.

23.08.2019

Заявления об уходе там были вынуждены написать 444 человека, в штате остались 106 сотрудников, сообщили  23 августа "Вести ФМ" в Барнауле. Издание утверждает, что "массовые увольнения происходят в связи с ликвидацией тепличного комплекса".

Ранее сообщалось, что принадлежащий властям Алтайского края тепличный комплекс, до недавнего времени заявлявший о себе,  как о самом большом в Сибири, был сдан 14 августа в аренду структурам бывшего руководителя Сахалина Бориса Горкунова. В правительстве края неофициально сообщают о том, что в дальнейшем намерены передать эти активы арендатору в собственность – ориентировочно, к весне 2020 г.

"Новый собственник обещает взять на работу 230 человек. Остальным придётся искать варианты трудоустройства.  Часть работников, попавших под сокращение, обратилась в службу занятости", - рассказывают "Вести ФМ".

 

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