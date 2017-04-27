Уровень жизни в Алтайском крае в первом квартале 2017 стабильно падает - Росстат.

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Последние данные Росстата свидетельствуют о том, что уровень жизни в Алтайском крае в первом квартале 2017 года стабильно снижался. Эта тенденция заметна и по поведению реального среднедушевого дохода, и по показателям реальной зарплаты.
Тем не менее, впервые за длительный период весь первый квартал среднедушевой доход (в реальном исчислении) был больше прошлогоднего – причиной этого стали выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе. В итоге реальный среднедушевой доход за январь в Алтайском крае составил 110,5% к прошлогоднему. Однако, затем тенденция на абсолютное падение доходов (продолжавшаяся весь 2016 год) вновь продолжилась. В итоге, за январь-февраль реальный размер среднемесячного дохода упал в крае до 103,8%, а за 3 месяца – до 102,7%. Текущие тенденции развития экономики дают основания полагать, что падение реального дохода продолжится и далее.
А вот реальная зарплата в 2017 году на Алтае продолжила свое абсолютное падение. По итогам прошлого года ее реальный размер составил 98,4%. В январе 2017г. по уточненным данным тероргана Росстата, реальная зарплата все-таки вышла из "красной" зоны – ее размер составил 100,3%. Ранее Росстат оценивал ее существенно ниже, однако пересчет по совокупности организаций 2016 года дал этот, более высокий показатель. Зарплата за февраль в Алтайском крае, однако, была вновь оценена как находящаяся в состоянии абсолютного падения – ее реальный размер оценили в 98,3% к показателям за соответствующий период прошлого года.
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