Уровень жизни в Алтайском крае в 2019 году продолжает стремительное падение.

02.04.2019

О том, что начавшееся во второй половине прошлого года стремительное падение реальных доходов населения в Алтайском крае продолжилось в 2019 году, сообщает терорган Росстата в этом регионе.

Падение реальных доходов населения в Алтайском крае идет с августа 2013 года (в целом по России этот процесс, маркирующий начало текущего кризиса, начался несколькими месяцами позднее). Фактически падение доходов является непрерывным уже на протяжении более 5 лет.

Однако, в ходе него все-таки были небольшие периоды когда падение доходов стабилизировалось. Таким периодом было первое полугодие прошлого года. Накопленное к началу 2018 года падение реальных доходов населения по стране оценивалось примерно в 11%. Однако, первое полугодие, завершенное где-то со стабилизацией доходов, а где-то даже с их ростом, дало надежды, что потенциал кризиса исчерпан.

Однако, второе полугодие показало совсем иную картину. В целом по России реальные располагаемые доходы населения по итогам 2018 года сократились к предыдущему году на 0,2%. В Алтайском крае губернаторская команда даже в финале года обещала их рост на 0,4%, однако в действительности эти обещания оказались безответственным блефом и реальные располагаемые доходы не только не выросли, но даже упали на катастрофические 4,1%.

Это падение продолжилось и в начале 2019 года. Реальные располагаемые доходы населения края по итогам января-февраля упали еще на 2,6% к показателям за соответствующий период прошлого года, сообщает терорган Росстата.

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