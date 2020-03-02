Уровень жизни в Алтайском крае в 2019 г. упал еще на 0,8% - Росстат.

02.03.2020

Реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края в 2019 г. упали на 0,8% к показателям предыдущего года. Об этом сообщил 28 февраля территориальный орган Росстата в докладе "Социально-экономическое положение Алтайского края". В предыдущем году они также падали – на 4,1%.

А в целом, падение реальных доходов здесь почти непрерывно идет с августа 2013 года.

В 2018-2019 г. новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко, занявший свой пост под лозунгами опережающего роста доходов жителей депрессивного сибирского региона, обещал переломить эту тенденцию – в 2018 г. во внесенных в Заксобрание края документах краевое правительство обещало рост реальных располагаемых доходов на 0,4%, в 2019 г. – на 0,1%. Однако, реальность показала совершенно иные цифры.

В правительстве края никак не комментируют свое фиаско в этом вопросе. Нет пока какой-либо публичной реакции на системные провалы своего эмиссара на Алтае и со стороны Кремля.

Однако, в последний год там все более болезненно стали относиться к показателю реальных доходов населения, в связи с тем, что именно этот индикатор, по-видимому, преимущественно формирует все более явный тренд растущего недовольства населения правящим режимом.

В этой ситуации динамика алтайских доходов выглядит катастрофичной даже на фоне далеко не оптимистичных средних цифр по России. Так, после ряда манипуляций с методикой подсчета реального дохода, позволивших увеличить его показатели примерно на 1 процентный пункт, Росстат отчитался о росте реальных располагаемых доходов в среднем по России - в 2018 г. на 0,2%, в 2019 г. – на 0,8%.

Однако, аналогичные цифры по Алтайскому краю – падение в 2018 г. на 4,1%, а в 2019 г. еще на 0,8%, показывают, что правительство этого региона явно упустило контроль над управляемостью социально-экономическими процессами в зоне своей ответственности.

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