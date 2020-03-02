Блоги
﻿
<< Март 2020  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

Уровень жизни в Алтайском крае в 2019 г. упал еще на 0,8% - Росстат.

02.03.2020

Реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края в 2019 г. упали на 0,8% к показателям предыдущего года. Об этом сообщил 28 февраля  территориальный орган Росстата в докладе "Социально-экономическое положение Алтайского края". В предыдущем году они также падали – на 4,1%.

А в целом, падение реальных доходов здесь почти непрерывно идет с августа 2013 года.

В 2018-2019 г. новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко, занявший свой пост под лозунгами опережающего роста доходов жителей депрессивного сибирского региона, обещал переломить эту тенденцию – в 2018 г. во внесенных в Заксобрание края документах краевое правительство обещало рост реальных располагаемых доходов на 0,4%, в 2019 г. – на 0,1%. Однако, реальность показала совершенно иные цифры.

В правительстве края никак не комментируют свое фиаско в этом вопросе. Нет пока какой-либо публичной реакции на системные провалы своего эмиссара на Алтае и со стороны Кремля.

Однако, в последний год там все более болезненно стали относиться к показателю реальных доходов населения, в связи с тем, что именно этот индикатор, по-видимому, преимущественно формирует все более явный тренд растущего недовольства населения правящим режимом.

В этой ситуации динамика алтайских доходов выглядит катастрофичной даже на фоне далеко не оптимистичных средних цифр по России. Так, после ряда манипуляций с методикой подсчета реального дохода, позволивших увеличить его показатели примерно на 1 процентный пункт, Росстат отчитался о росте реальных располагаемых доходов в среднем по России  - в 2018 г. на 0,2%, в 2019 г. – на 0,8%.

Однако, аналогичные цифры по Алтайскому краю – падение в 2018 г. на 4,1%, а в 2019 г. еще на 0,8%, показывают, что правительство этого региона явно упустило контроль над управляемостью социально-экономическими процессами в зоне своей ответственности.

← Назад
X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Введите текст на картинке

Нет комментариев

Elements not found

﻿