Уровень жизни населения в Алтайском крае за 1 квартал упал еще на 4%.

04.06.2019

Данные о доходах населения Алтайского края за первый квартал 2019 г, опубликованные терорганом Росстата, свидетельствуют о том, что процесс катастрофического падения уровня жизни, начавшийся во втором полугодии прошлого года, не только не остановился, но продолжает набирать темпы.

Лишь за первые три месяца 2019 г. реальные доходы населения края упали еще на 3,9% (к соответствующему периоду прошлого года).

Падение реальных доходов населения в Алтайском крае идет практически непрерывно с сначала текущего кризиса – с августа 2013 г.

Однако, во второй половине 2018 г. оно резко ускорилось, приобретя черты социальной катастрофы, по своим параметрам сравнимой с чрезвычайной ситуацией начала 90-х годов.

В итоге, лишь за 2018 г. реальные располагаемые доходы населения депрессивного сибирского региона упали на 4,1% (в целом по России – на 0,2%).

В 2019 г. процесс падения доходов набрал дополнительные темпы. По итогам января-марта, реальные доходы населения Алткрая упали на 3,9% к показателям за соответствующий период прошлого года (по РФ – на 2%). Снижение реальных располагаемых доходов населения по РФ за этот период оценивалось Росстатом уже в 2,3%. Данные по реальным располагаемым доходам в Алтайском крае терорганом Росстата здесь не опубликованы. Однако, если брать за оценочную основу цифру их падения в среднем по России (0,3%), то финальную цифру падения доходов в АК можно увеличить еще на 0,5%.

Факторами, обеспечивающими падение доходов в Алтайском крае, стали: решение губернатора края продолжить в 2019 г. заморозку основных соцвыплат, режим лояльности крайправительства к тарифным аппетитам контролирующих здесь поставки коммунальных ресурсов столичных олигархических группировок, невыполнение губернатором обещания увеличить зарплату бюджетникам на 11%. Свою долю здесь внес и Кремль: речь идет о существенном повышении налогового бремени и недостаточном росте пенсий (уже второй год их реальный размер, по оценке Росстата, падает).

Не исключено, что реальное падение доходов населения может оказаться существенно большим – под давление Кремля в последние месяцы Росстат неоднократно изменял методики подсчета доходов.

Резкое падение уровня жизни населения в Алтайском крае, по-видимому, не носит уникального характера: близкие к этим цифры демонстрируют и соседние регионы. Так, в Республике Алтай по итогам первого квартала реальные доходы населения упали к прошлогодним показателям даже больше – на 4,3%.

Данные о реальных доходах населения в Новосибирской и Кемеровской областях удалены там терорганами Росстата со своих сайтов. Однако, в Кузбассе на сайте ведомства госстатистики сохранилось упоминание того, что уже в январе 2019 г. падение реальных доходов населения там оценивалось без малого в 10% (к соответствующему периоду прошлого года).

Таким образом, можно говорить о том, что на территории потенциальной Южно-Сибирской агломерации, где проживает порядка 5% населения страны, в итоге кремлевской политики сейчас активно формируется зона экстремальной бедности.

Данные о доходах в Алтайском крае свидетельствуют о том, что процесс их падения не только не близок к исчерпанию, но активно набирает темпы. Так, по итогам 2 месяцев цифра падения оценивалась в 2,3%, а последний месяц квартала обеспечил фактически удвоение ее. Растут цифры падения реальных доходов и в целом по России (хотя и более скромными темпами).

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