УМИРАЮЩИЙ ГИГАНТ

28.06.2019

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внезапно принял радикальное экономическое решение - сдал в аренду бывшему сахалинскому вице-губернатору крупнейший тепличный комплекс Индустриальный. Почему эти планы могут привести к гибели тепличного производства в Барнауле?

Валерий Савинков

РЕПРИМАНД НЕОЖИДАННЫЙ

28 июня правительство Алтайского края объявило о неожиданном решении – намерении передать в аренду группе компаний бывшего сахалинского вице-губернатора Бориса Горкунова один из крупнейших контролируемых краем производственных активов – тепличный комплекс Индустриальный. Решение о передаче столь крупного актива подготавливалось алтайским губернатором предельно закрыто – ему не только не предшествовали какие-либо публичные обсуждения с экспертами (или хотя бы депутатами краевого Заксобрания), но до последнего момента были заблокированы даже всякие утечки о приглашении в Барнаул бывшего сахалинского чиновника и рыбного магната. Даже сейчас нет каких-либо данных об условиях аренды – ее сроках, платежах, структуре взаимных обязательств и т.п.

На фото: бюст Умирающий гигант, Эрмитаж.

Примечательно, что ни слова не было сказано об этих мега-планах на прошедшей всего лишь пару дней назад - 26 июня - сессии краевого Заксобрания – хотя нач.управления имущественных отношений подробно докладывала там по нескольким вопросам. А теперь технично отстраненные губернаторской командой от контрольных функций депутаты надолго распущены на каникулы (да и вообще этот схематоз их вроде как теперь и не касается – ведь это всего лишь аренда!).

И даже после объявления о сделке – официально ни об ее обстоятельствах, ни даже просто о ней ничего не сообщают ни пресс-служба губернатора, ни профильные ведомства – краевые Управление имущественных отношений и Минсельхоз (газета Коммерсант ссылается на некое сообщение министерства, однако на сайте ведомства оно отсутствует). Любая же конкретная информация о сделке передается крайправителсьтвом в медиа анонимно и в закрытом, персональном режиме (и, тем самым, видимо, имеет не вполне официальный статус). В частности, СМИ прогубернаторской медиа-группы Эвалар сообщают о том, что подписание договора аренды якобы назначено на 15 июля.

Встает вопрос – зачем все это жужужу?

ПОУРАГАНИЛИ В 90-Х

…Приход в Барнаул бизнес-структур Горкунова, возможно, не был совершенно для него внезапен. Нет, конечно, тут совсем не так, как в старинной сибирской песне (Бродяга бежал с Сахалина звериною узкой тропой…) Проведший почти всю жизнь на Дальнем Востоке 63-летний экс-чиновник и рыбно-икорный магнат (ставший в последние годы магнатом тепличным) в биографиях даже указывает, что является уроженцем с. Озеро-Кузнецово Угловского района Алтайского края (откуда его родители увезли на Сахалин еще ребенком).

С 1991 г. Горкунов активно занимался бизнесом на Сахалине, однако, деталей об этом периоде его жизни немного. Известно лишь, что тогда (да, впрочем, и сейчас) предпочитаемые им бизнес-схемы были тесно связаны с властью и бюджетом. "Покупал, создавал, выводил из финансового кризиса в том числе и по просьбе Администрации Сахалинской области крупные, но обремененные долгами леспромхозы, целлюлозно бумажные комбинаты, фабрики гофротары и угольные разрезы, затем часто передавая их в управление или собственность области. Стал владельцем крупных предприятий строительного комплекса, торговли, транспорта, угольной промышленности, владельцем недвижимости",- так описывает это время его биография. Независимые источники оценивают период накопления им капитала более критично ("На Сахалине в 90-х он действовал своеобычным для того времени путём", - иронично пишет новосибирский агрожурнал Председатель). Однако, какой-либо конкретной фактуры, которой можно было бы поставить ему в вину за 90-е, в публичном поле не появлялось.

На определенном этапе только лишь дружбы с властью для бизнесмена оказалось мало – и она сам решил стать ею.

ХОЖДЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ

В 1999 г. Горкунов получил пост вице-губернатора Сахалина (в кабинете погибшего затем в 2003 г. губернатора Игоря Фархутдинова). Горкунов курировал "основные отрасли агропромышленного производства и рыбного комплекса, обеспечивающие свыше 50% доходов бюджета на Сахалине и Курильских островах" (что говорит достаточно много для понимающего).

В 2001 г. Горкунов сообщает, что в должности директора ООО Старстрой (Краснодарский край) он выиграл на Сахалине тендер и организовал строительство нефтегазопровода в проекте «Сахалин 2», протяженностью свыше 1800 км. Эта крупная частная северокавказская компания действительно участвовала в указанном проекте. Однако, как мог сахалинский вице-губернатор быть ее директором и тем более лоббировать госконтракты - ясно не вполне. Впрочем, на Сахалине в те годы было возможно и не то…

В 2003 г. СМИ писали о том, что Горкунов тогда обеспечил основное финансирование выборной кампании ставшего новым сахалинским губернатором Игоря Малахова. После сопровождавшейся рядом скандалов победы на выборах преемника Фархутдинова, Горкунов был назначен благодарным патроном первым вице – губернатором Сахалинской области. В тот год год Горкунов прославился как автор богатой идеи возродить на Сахалине каторгу – для развлечения туристов. "Будут построены в натуральную величину тюрьмы, административные здания, кузницы, в которых ковали кандалы. Туристу покажут: здесь люди возили тачку, здесь их расстреливали," – так излагали тогда в обладминистрации смелые планы чиновника-бизнесмена.

Но в 2005 г. он покинул госслужбу - на фоне ряда антикоррупционных расследований в отношении людей из окружения губернатора Малахова ("Четыре вице-губернатора при нем были обвинены в различных преступлениях, в том числе мошенничестве в особо крупных размерах, присвоении государственных средств, а один из его заместителей оказался замешанным в заказном убийстве", - писала тогда о ситуации в губернаторском кабинете на Сахалине правительственная Российская газета).

А в 2007 г. Путин отстранил за утрату доверия его экс-патрона – Малахова , и Горкунов переехал в Москву.

В Москве и дислоцируется сейчас управляющая структура бизнес-проектов Горкунова - АО ГК Горкунов. В 2015 г. бизнес сахалинского предпринимателя оценивался в $0,2 млрд.

ГОРКУНОВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

1.Основным плюсом вхождение бизнесмена в мега-тепличный комплекс в Барнауле является сам этот факт. Управляющая страной группа на сегодня так наединороссила в экономике, что желающих что то сделать (вложить) туда крайне мало. Напротив, все сколько-нибудь независимые от власти крупнейшие бизнесмены в последние недели наперебой с любым дисконтом скидывают активы " на земле", уходя в кэш.

2. Вопрос , однако, в том, что необходимость частного инвестора для Индустриального выглядит неочевидной. Во всяком случае такого, который заберет его у казны забесплатно/за 3 копейки и еще заставит себе в ножки кланяться за это – и приплачивать из бюджета.

Еще вчера образцовое хозяйство с миллиардными оборотами и большой прибылью, куда было вложено огромное количество бюджетных средств, сегодня вдруг оказалось убыточным/ненужным. И вообще накануне анонса о появлении Горкунова командой губернатора Томенко его срочно (и на сей раз – подчеркнуто публично!) уже решено было ликвидировать, а рабочих – уволить. Сутки людей пугали этими безумными слухами - а затем пришел Спаситель.

4. Обращает на себя внимание проведение передачи Индустриального в режиме спецоперации: тщательная профессиональная конспирация ее подготовки, специальная юридическая схема, позволившая обеспечить отстранение от контроля сделки депутатов краевого Заксобрания (лишь частично подконтрольных крайправительству).

3. Все это выглядит крайне похожим на тщательно спланированную, подготовленную и проведенную группой краевых чиновников большую коррупционную операцию по понижению стоимости активов Индустриального – перед передачей его частнику. Схема эта в бизнесе достаточно известная (уж Томенко то – по опыту менеджера в Норникеле точно должна быть практически известной) и часто применяемая чиновниками перед захватом нужным бизнесом различных госактивов.

Надо сказать, что именно так восприняло планы Томенко алтайское бизнес-сообщество: местные интернет-форумы пестрят ироническими и злыми комментариями людей, до тонкостей осведомленных как нынче делаются деньи на особых отношениях с бюджетом. "Выкружат кредит на реконструкцию , деньги вывезут через помойку-бомжовку в тёплую страну. Витя-губер начал удивлять...Еще поручителем по кредиту подпишется и кредитную ставку субсидирует из краевого бюджета. Гений махинаций," - выражает свои опасения в эваларовском СМИ один из местных предпринимателей.

4. Но была ли там коррупция и появится ли у ее интересантов в финале новый панамский оффшор – дело не самое важное. Пусть этими играми развлекаются силовики.

А самое важное тут – для чего Горкунов приобретает тепличный комплекс в Барнауле? Намерен ли он его развивать? Или напротив, можно ожидать планов по сворачиванию деятельности здесь площадки-конкурента (например, по той схеме, что некогда проделала Нестле с "новой" кондитерской фабрикой в Барнауле)?

К сожалению, есть все основания полагать, что приобретение Индустриального может завершиться его фактической ликвидацией.

5. Сегодня, основной территорией развития тепличного бизнеса Горкунова, пожалуй, является Новосибирская область. В пригороде Новосибирска он владеет крупными тепличными мощностями, развернутыми в последние несколько лет преимущественно на кредитные деньги (партнером Горкунова тут выступал ВТБ) и объемных финвливаний за счет различных программ "помощи агробизнесу" из областного и федерального бюджета. Объемы производства тепличной продукции там на сегодня практически полностью закрывают потребности рынка НСО (ранее, кстати, в значительной степени занятого как раз продукцией барнаульского Индустриального). На 2020 г. запланировано строительство очередной очереди мега-теплиц. И в последние месяцы новосибирские менеджеры Горкунова даже много говорят о желательности захвата производимой во все больших объемах их продукцией рынков соседних регионов.

6. Зачем нужен в этой ситуации выходцу с Сахалина барнаульский тепличный гигант, подзапущенный местными губернаторами и их бравыми эмиссарами (привет Мише Комиссарову!), но потенциально при небольших вложениях еще готовый эффективно производить овощей и зелени в объемах, не меньше, чем действующие гигантские теплицы Горкунова в НСО? Куда все это будет сбываться? (Ведь рынок подобной продукции в силу ее специфики довольно территориально ограничен).

С точки зрения логики бизнеса, на месте Индустриального должна быть создана лишь скромная складская, фасовочно-логистическая и торговая площадка. А производство - должно умереть. Ну, можно, по мелочи что-нибудь сохранить (рассаду цветочков мэрии поставлять, скажем). Собственно, первым звонком о гибели тепличного гиганта стало признание крайправительством неизбежности значительных увольнений в коллективе. Действительно, зачем теперь все эти специалисты?

7. Манипуляции с Индустриальным могут создать на Алтае новый очаг социальной напряженности. Местные левые уже радостно потирают руки, планируя протесты "против буржуев". КПРФ и компания может и слабы и склонны к конформизму (так же, как был слабы и вчера).

На фото: актуальное руководство Алтайской организации КПРФ.

Но их паства – недовольный народ – уже далеко не тот, что вчера. Сегодня это отнюдь не безумные старики с портретиком Сталина. Эти мужики и тетки среднего возраста голодны, мрачны, злы и готовы ко многому. Это неудивительно - товарищ Томенко за год (!) ухитрился обвалить в Алтайском крае уровень жизни примерно на 9-10% (хотя и в целом по Росси ситуация тут мрачная).

И продолжает эту политику.

Не опасаясь почему –то того, что если полыхнет (хотя бы как при Карлине во время голодовки рабочих тракторного завода в Рубцовске), то Кремль не задумываясь попытается расплатиться с голодными прежде всего его же головой. Впрочем, может и правильно не опасается: сегодня "соскочить", публично пострадав от кремлевских – это +100 к карме завтра.

…Обидно только за то, что в результате всех этих игр Барнаул может лишиться созданного годами трудом наших земляков важного инфраструктурного актива – в недавнем прошлом лучшего и крупнейшего тепличного комплекса Сибири. У тех оффшор, у этих новый бизнес, у кого –то – перспективы карьеры в столице . А нам останутся лишь заваленные мусором очередные руины.





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