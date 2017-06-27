Украинские СМИ публикуют имя и сканы документов захваченного в плен в Донбассе воевавшего за сепаратистов жителя Алтайского края.

|<<
|Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
26 июня украинские СМИ публикуют имя и сканы паспорта и военного билета жителя Алтайского края 22-летнего Виктора Агеева, захваченного на днях в плен в ходе военного противостояния в Донбассе. Молодой человек в составе диверсионной группы одного из военных формирований ЛНР был захвачен в плен в тылу расположения украинских войск (в плену также оказались еще трое его товарищей, а двое были убиты). Сообщается, что Агеев был пулеметчиком, однако во время захвата диверсионной группы не успел пустить оружие в ход.
Из опубликованных копий документов видно, что молодой человек – уроженец Казахстана, однако он имел российское гражданство и проживал в Алтайском крае в райцентре Топчиха. В 2015 г. он закончил учебу в Алтайском государственном колледже, получив специальность электросварщика. Украинские СМИ публикуют его фотографии из соцсетей в форме солдата российской армии, однако данных, подтверждающих их аутентичность, пока нет.
Также нет полной ясности и в том, как молодой человек попал в Донбасс. В украинских СМИ превалирует версия того, что основными мотивами, которые привели его к решению вступить в военные формирования самопровозглашенных республик на востоке Украины – коммерческие.← Назад
Elements not found