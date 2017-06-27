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Украинские СМИ публикуют имя и сканы документов захваченного в плен в Донбассе воевавшего за сепаратистов жителя Алтайского края.

27.06.2017

26 июня украинские СМИ публикуют имя и сканы паспорта и военного билета жителя Алтайского края 22-летнего Виктора Агеева, захваченного на днях в плен в ходе военного противостояния в Донбассе. Молодой человек в составе диверсионной группы одного из военных формирований ЛНР был захвачен в плен в тылу расположения украинских войск (в плену также оказались еще трое его товарищей, а двое были убиты). Сообщается, что Агеев  был пулеметчиком, однако во время захвата диверсионной группы не успел пустить оружие в ход.

Из опубликованных копий документов видно, что молодой человек – уроженец Казахстана, однако он имел российское гражданство и проживал в Алтайском крае в райцентре Топчиха. В 2015 г. он закончил учебу в Алтайском государственном колледже, получив специальность электросварщика. Украинские СМИ публикуют его фотографии из соцсетей в форме солдата российской армии, однако данных,  подтверждающих их аутентичность, пока нет.

Также нет полной ясности и в том, как молодой человек попал в Донбасс. В украинских СМИ превалирует версия того, что основными мотивами, которые привели его к решению вступить в военные формирования самопровозглашенных республик на востоке Украины – коммерческие.

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