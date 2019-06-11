УФСБ в Алтайском крае может покинуть заместитель, имевший репутацию специалиста по казнокрадству крупных чиновников.

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Уральская пресса обсуждает перспективы возвращения в управление ФСБ по Челябинской области Дмитрия Гусева. Ранее он занимал в этом ведомстве пост начальника отдела экономической безопасности (ОЭБ), однако год назад был переведен в Алтайский край, где работал заместителем начальника краевого управления ФСБ. Во время работы в Челябинске подразделение Гусева имело репутацию активно специализирующегося на раскрытии коррупционных преступлений с участием крупных чиновников.
Сложно, однако, сказать какова была его реальная роль за год работы в Алтайском крае в возбуждении по инициативе ФСБ возникших в этот период серии антикоррупционных дел. Во всяком случае, к наиболее болезненной для Алтая теме – расследованию регулярно озвучивавшихся здесь в прессе и обсуждаемых в соцсетях коррупционных подозрений в отношении длительное время управлявшего проблемным краем тандема, каких-либо действий службой предпринято не было.
Ожидается, что после возвращения в Челябинск, Гусев займет в облуправлении ФСБ одно из кресел заместителя начальника ведомства.← Назад
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