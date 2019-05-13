Учительница в купальнике опасается, что контроль за педагогами в соцсетях выльется в цензуру.

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Об этом Татьяна Кувшинникова заявила 8 мая в интервью радио Говорит Москва, комментируя планы федерального правительства разработать инструкции о поведении педагогов в соцсетях.
О подготовке таких инструкций уже к началу следующего учебного года заявил пресс-секретарь Минпросвещения РФ Андрей Емельянов.
«Может это даже и не полезно. Это что же получается, цензура устанавливается? Но это получается палка о двух концах. Тогда и со мной бы такого не случилось, все учителя знали бы, что можно выкладывать, что нельзя.
Меня уволили из-за фото в спортивном купальнике. Но с другой стороны, фото в платье тоже может быть для пропаганды здорового образа жизни, если оно на фоне зимнего озера и леса, а не на фоне спиртных напитков. Как это всё прописать?» - заявила педагог из Барнаула.
Ранее сообщалось о том, что правительство Алтайского края привлекло Кувшинникову к разработке подобных инструкций для педагогов этого региона. Однако, до сего времени, пострадавшая за публикацию своих фото в соцсктях от ханжества менеджеров образовательной сферы барнаульская учительница никак публично не обозначала своего отношения к этой проблеме.← Назад
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