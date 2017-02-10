Ты кто такой? Власти Алтайского края послали федеральное правительство вместе с его претензиями в подлоге.

10.02.2017

Власти Алтайского края в достаточно неожиданной форме 10 февраля отреагировали на прозвучавшие накануне претензии федерального правительства в массовом подлоге результатов программы капремонта многоквартирных домов в этом регионе. Накануне край был назван заместителем министра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом (в числе 14 регионов) как один из лидеров в подлоге отчетов по этой программе –здесь они были оценены в 57% от первоначально заявленных объемов. Власти регионов обвинили в том, что они корректируют программу капремонта в последний месяц года, отчитываясь о выполнении 100% плана, сообщила 9 февраля правительственная Российская газета.

Команда губернатора Алтайского края Александра Карлина встретила серьезные обвинения крайне агрессивно. На страницах регионального официоза – газеты Алтайская правда – 10 февраля было заявлено о том, что краевой Минстройтранс их "опровергает". Однако текст опровержения свидетельствовал о том, что руководству проблемного региона оказалось нечего сказать по существу предъявленных ему федеральным правительством обвинений.

Текст опровержения гласил: "В ряде СМИ появилась информация, будто бы Минстрой России обвинил Алтайский край в подтасовке результатов программы капремонта. Якобы, регион, отчитываясь о выполнении 100% плана, «приписал» сразу 57%. Но на официально сайте Минстроя России содержится немного иная информация. На это обращает внимание и Минстройтранс Алтайского края. В частности, говорится о том, что среди регионов есть пять субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50% - это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания... Таким образом, Алтайский край не входит в число субъектов, где план 2016 года выполнен менее чем на 50%, а значит данные о том, что в крае план не выполнен на 57%, не являются достоверными".

В действительности, федеральное правительство обвинило команду алтайского губернатора (и глав ряда других регионов) в том, что для формального выполнения программы капремонта на 100%, они применяют недопустимые манипуляции, которые в Минстрое оценивают как подлог. Именно с учетом этих данных, и были озвучены оценочные итоги подлога в размере 57% от плана работ по капремонту.

Агрессивное неприятие серьезных претензий представителей руководства страны является достаточно необычным для сложившегося в стране стиля поведения глав регионов. Возможно, впрочем, что цифры подлога в ходе реализации программы капремонта в Алтайском крае еще будут уточнены. Во всяком случае, власти этого региона сообщают, что "в настоящее время Минстройтрансом Алтайского края ведется совместная работа со специалистами Минстроя России по сверке данных о ходе реализации программы".

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