Твою дивизию

11.11.2017

Власти создали в Барнауле спецотряд для борьбы с интернетом, он заявляет о намерении работать на подхвате у органов политсыска. При этом Алтайский край уже оценен экспертами как входящий в зону несвободного интернета. А число спровоцированных властью инцидентов с ограничениями высказываний в Сети выросло за последние два года в России почти в сто раз.

Валерий Савинков, журналист

Новость о создании нового интернет-отряда в составе действующей в Барнауле под эгидой властей "народной дружине" " сообщает 10 ноября пресс-центр горадминистрации. Решение о создании новой квазиполицейской структуры специально для борьбы с интернетом было оглашено накануне на заседании городского штаба "дружинников".

Кто такие дружинники?

Согласно данных регистрационных систем, созданная в 2010 году Барнаульская городская общественная организация "Народная дружина "Барнаульская " формально имеет статус общественной организации. Ее учредителями являются 15 физических лиц (Щербаков Леонид Геннадьевич, Чернышев Александр Викторович, Филяков Алексей Викторович, Ушаков Денис Николаевич, Теслин Антон Андреевич, Сидоров Валерий Николаевич, Серов Виктор Сергеевич, Петров Сергей Викторович, Морозов Алексей Васильевич, Мулинцев Андрей Николаевич, Ляховская Нэлли Владимировна, Легостаев Владимир Николаевич, Куд Иван Васильевич, Вяткин Юрий Николаевич, Королев Геннадий Васильевич).

Командиром дружины и руководителем ее штаба является ответственный чиновник горадминистрации - председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями Геннадий Королев.

А официальным адресом "общественников" значится основное здание мэрии Барнаула на пр. Ленина 18 (кабинет 30). А качестве второй резиденции этого общественного объединения оно указывает еще одно здание в Барнауле – на сей раз офис силовой структуры, федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Алтайскому краю (ул.Никитина, 110).

По последнему публичному отчету (на конец 2015 года) дружина показала нулевую выручку и прибыль, а также капитал в размере 181 тыс. рублей.

Курируемое властями объединение существует предположительно на бюджетные средства ("дружинники" не раскрывают публично объемы и источники своего бюджета). Многочисленные каналы материального стимулирования их деятельности из бюджета в Алтайском крае перечислены в принятом в 2014 году (и обновленном в мае 2017 г.) специальном законе "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края". Так, правительство Алтайского края за счет средств краевого бюджета приняло на себя обязательство осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых силовиками мероприятиях по охране общественного порядка. Для этого оно заключает со страховщиками специальные договоры. Муниципалитеты (в данном случае – администрация Барнаула) выделяют из бюджетных средств для дружинников денежные премии, ценные подарки, бесплатное топливо (дрова, уголь и др.), список таких стимулов может быть расширен. Также члены этой структуры могут претендовать на дополнительный отпуск в 10 или 5 дней (фактически эта норма, по-видимому, может действовать только в бюджетной сфере).

Не стоит также снимать со счетов и такой привлекательный мотив как возможность использования молодыми людьми, вступившими в ряды параполицейского формирования, в своих целях перспектив, открываемых их новым статусом и удостоверением.

В целом закон определяет статус описанных в нем квазиполицейских формирований как "общественных организаций", но фактически при этом он наделяет их большей частью полномочий структур власти, имеющих право на насилие.

Видимо, реальный набор этих льгот и прав оказался достаточно весомым – ряды этой парамилитарной структуры группы в Барнауле растут как на дрожжах.

Так, в апреле 2015 года губернаторская пресс-служба сообщала о том, что в составе этой группы числятся 511 человек. Два года спустя, на последней встрече власти отрапортовали, что составе объединения уже втрое больше "штыков" – 1530 человек.

Данных об общей численности созданных властью на Алтае квазисиловых структур нет, однако учитывая то, что в Барнауле проживает лишь около четверти населения региона, их численность может составлять на сегодня уже несколько тысяч человек. Тихо созданную вне глаз общественности на Алтае разветвленную структуру сегодня, видимо, можно сравнить по численности с армейской дивизией.

Краевой закон также закрепляет право властей проводить силовой тренинг набранных ими тысяч парамилитариев, и дает членам этих группировок широкие (и фактически слабо чем ограниченные) права по применению физического насилия над гражданами.

Родом из "черной сотни" и НКВД

В частных разговорах энтузиасты этой системы часто ссылаются на советский опыт. Впрочем, история ДНД времен СССР в этом плане - далеко не однозначный пример.

Фактически система вспомогательных полицейских "народных дружин", куда входило до ста тысяч человек, возникает в России еще в конце 19 века. Формально заявляя о своей антикриминальной направленности, уже тогда она чаще всего применялась властями для подавления протестов населения и расправ с недовольными властью (в частности, в качестве "помогаек" войскам и полицейским частям при подавления восстания в Москве в 1905 г.).

В СССР система вспомогательной полиции в форме "дружин" была восстановлена уже в 20-е годы. На пике численности на 1984 г. в их составе числилось 13 млн человек и фактически это привело к омертвлению этого гигантского организма. Однако, внутри этого движения к тому времени действовала охватывающая несколько процентов участников ДНД система из 40 тысяч т.н. "оперативных отрядов", фактически ставших тогда внештатными полицейскими структурами. Последние десятилетия советского периода они активно использовались МВД и спецлсужбами для провокаций в отношении недовольных, глумления над верующими, отбора кандидатов для штатной службы, вербовки информаторов и доверенных.

Деятельность "народных дружин" в СССР отличалась достаточно низкой эффективностью и сопровождалась многочисленными криминальными инцидентами. Власти традиционно пытались прикрыть скандалы в деятельности дружинников, однако часто они становились поводом для массового общественного недовольства. Чаще всего уголовные дела против участников квазиполицейских структур возбуждались за побои, грабежи и вымогательство, однако известны также случаи причинения дружинниками умышленного вреда здоровью граждан, причинения смерти по неосторожности, сексуального насилия и педофилии.

В итоге ликвидация после развала СССР ставшей одним из символов полицейского произвола системы ДНД была встречена обществом с нескрываемым одобрением.

Во глубине России

Характерных для советской эпохи и получивших общественный резонанс общекриминальных инцидентов с участием "дружинников" в новейшей истории на Алтае пока отмечено не было. Возможно, дело здесь в том, что пока эти весьма многочисленные структуры в формально вмененной им правоохранительной деятельности проявляют весьма слабую результативность. Так, за почти 11 месяцев 2017 года полторы тысячи барнаульских дружинников помогли силовикам выявить и раскрыть лишь 30 преступлений. При том, что, к примеру, в прошлом году ГУ МВД отчиталось о регистрации в Алтайском крае 44.576 преступлений.

Как и в СССР, в деятельности современных "дружинников" присутствует и элемент индоктринации – правда, уже неофициальной и скрываемой. Краевой закон запрещает деятельность в составе дружин политических партий, однако случаи ведения даже открытого инструктажа дружинников представителями Единой России в крае ранее все же отмечались.

Криминальный след

В СМИ и соцсетях, однако, высказывались подозрения о том, что "дружинники" (и группирующиеся вокруг этого движения местные парамилитарии - охранные структуры, группы единоборств, казачьи группировки) могли привлекаться чиновниками администрации Барнаула для криминальных спецопераций. Среди них можно назвать деятельность в краевом центре нелегального "избиркома" и нападения на представителей местной оппозиции.

Свидетельства о существовании в Барнауле курируемой группой высокопоставленных чиновников и силовиков нелегальной "голосовательной машины" появлялись здесь в последние годы неоднократно. Наиболее объемно часть этих криминальных операций была вскрыта представителями алтайских эсеров в сентябре 2016 года.

На фото: карта-схема избирательных участков Барнаула, которые должна была охватить пойманная группа.

Тогда в ходе выборов им удалось осуществить внедрение в одну из полевых преступных групп участников карусельного голосования, организовать ее задержание полицией (включая куратора группы из подпольного избиркома) , осуществить запись признаний и изъятие ее документов, свидетельствующих о том, что покровителями криминального подполья являются высокопоставленные офицеры местной полиции, чиновники местной власти и члены избиркомов. Алтайские силовики, однако, вполне ожидаемо не стали расследовать вызвавший общественный резонанс скандал.

Еще один инцидент (теперь уже с нескрываемым участием одного из кураторов "дружинников" из числа чиновников горадминистрации Барнаула) произошел здесь в июне 2017 г. Тогда для блокирования заявок активистов штаба Навального в Барнауле на уличные акции чиновниками была мобилизована группа молодых людей. Для того, чтобы сорвать акции Навального, сменные группы провокаторов дежурили по ночам на автомобилях возле здания горадминистрации, "забивая" затем своими заявками на несуществующие уличные мероприятия все публичные площадки города.

Их деятельностью, по словам активистов штаба Навального, руководил периодически покидавший свой кабинет и раздававший на улице инструкции подопечным чиновник - главный специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями горадминистрации Евгений Уваров. Выпускник БЮИ МВД РФ и Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, г-н Уваров курирует в горадминистрации ряд программ силового характера, он является секретарем Координирующего штаба отрядов народной дружины Барнаула.

Мобилизованные властями экстремисты в ходе очередного ночного противостояния у здания горадминистрации напали на пришедшего туда на прием тогдашнего руководителя штаба Навального – бизнесмена Артема Косарецкого и нанесли ему резаное ранение руки.

На фото: пострадавший от нападения Артем Косарецкий.

Инциденты в ряде российских городов говорят о том, что создаваемые властью парамилитарные структуры могут использоваться криминальными вербовщиками и как поле для рекрутирования наемников для войн за пределами России. Деятельность по нелегальной вербовке наемников активно ведется в Алтайском крае (занимающем сейчас предпоследнее место по средней зарплате среди регионов России).

Известны случаи, когда полем для такой деятельности оказывались именно провластные парамилитарные группы. Так, несколько недель назад большой общественный резонанс имела жестокая казнь в Сирии джихадистами двух пленных русских наемников. При этом один из них – Роман Заболотний - еще в апреле 2017 года был замечен как один из активных участников предположительно организованного властями уличного нападения на Навального по время поездки оппозиционера в Ростов-на-Дону.

Борьба с интернетом

Многочисленные обоснованные криминальные подозрения вокруг деятельности "дружинников" (и близких к ним парамилитариев) не могут не вызывать озабоченность после их заявки в Барнауле на деятельность по контролю за интернетом.

«Рассматривая вопрос борьбы с преступностью на современном этапе развития общества необходимо отметить, что она распространяется не только на улицах, но проникает и в новые сферы жизни человека, например, Интернет. Поэтому штабом дружины принято решение о создании отряда «Кибердружина», - так презентовал новую инициативу командир барнаульских дружинников Геннадий Королев.

Чиновник попал в тренд – количество преимущественно начатых властями инцидентов давления на свободу слова в Интернет в 2015-2016 гг. в России взрывным образом ежегодно росло почти десятикратно. Накануне этого заявления такую статистику опубликовала авторитетная правозащитная ассоциация Агора, охарактеризовав сегодняшнюю ситуацию в российском сегменте интернета как "военное положение". Алтайский край при этом по итогам 2016 г. вновь попал в группу из 30 регионов "красной зоны" несвободного интернета (по количеству инцидентов, ограничивающих свободу высказываний).

Создание властями в Барнауле "кибердружины", по-видимому, призвано существенно усугубить эту ситуацию.

О новом отряде, в качестве командира которого был представлен некий Денис Беспалов, известно мало. Личность его командира также ранее публично не упоминалась. Сообщается, что для работы в "отряде по борьбе с интернетом" власти уже начали подбирать "добровольцев со специальными навыками" (суть этих спецнавыков не раскрывается).

Власти не скрывают, что новое подразделение "дружинников" прежде всего должно быть на подхвате у политической полиции. "Свою работу отряд будет строить во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Алтайскому краю", - рассказывает о планах нового подразделения пресс-центр горадминистрации. С этой целью соглашение о сотрудничестве ЦПЭ и "кибердружинников" уже подписали г-н Королев и заместитель начальника ЦПЭ Павел Борисов.

С учетом опыта использования парамилитариев прежде всего в качестве провокаторов, не исключено, что сотрудничество и в этой области пойдет по накатанным ранее рельсам.

Активно ищущим в Интернете неосторожные высказывания (со стороны преимущественно подростков) и радостно открывающих потом за это уголовные дела сотрудникам политической полиции может оказаться полезной постоянная команда людей, провоцирующих такие высказывания в ходе полемики в соцсетях и на различных интернет-форумах. Привлечение для этого простимулированных мелкими выплатами молодых "кибердружинников", формально не служащих "под погонами", снимает в такой ситуации для их кураторов из МВД риск последующих обвинений в провоцировании преступлений (а ведь дела по таким обвинениям – хотя и не в сфере политсыска - в последние годы уже стали роковыми для карьеры даже ряда одиозных полицейских генералов).

Тьма сгущается

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