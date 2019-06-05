Тулина подозревают в онлайн-манипуляциях для захвата парка Изумрудный.

05.06.2019

Бизнесмена из Барнаула Павла Тулина подозревают в недопустимых манипуляциях при организации онлайнового голосования, призванного выяснить - какой проект восстановления парка Изумрудный поддерживают жители краевого центра?

В прошлом Тулин длительное время управлял этим рекреационным объектом (на правах аренды), при этом нынешнее печальное состояние парка многие в Барнауле в значительной степени связывают с деятельность там этого предпринимателя.

Скандалы периодически сопровождают деятельность алтайского бизнесмена: на заре его карьеры ряд его партнеров по бизнесу публично обвиняли его в том, что он уклоняется от расплаты за полученные от них товары. А во время губернаторства Александра Карлина в отношении Тулина выказывались подозрения в том, что он и его окружение привлекались к различного рода спецоперациям в политической сфере (например, ликвидации выборности общественниками краевой Общественной палаты). В итоге Тулин тогда смог конвертировать это в различные личные бенефиты в сфере карьеры и бизнеса.

Однако, затем в конкурентной среде его бизнес-проекты часто не могли достичь процветания.

В 2010-2011 гг. МВД возбудило против одной из фирм Тулина (ООО Старые традиции) уголовное дело: ее подозревали в предоставлении властям недостоверных показателей, на основании которых было получено бюджетной "помощи" (на почти 10 млн рублей) на такой значимый проект, как открытие гастронома элитной еды.

А в 2018 г. Тулин был признан банкротом – СМИ сообщали, что также обанкротившемуся к тому времени барнаульскому Зернобанку бизнесмен задолжал по кредитам 228,3 млн рублей (с учетом пеней).

Тем не менее, Павле Тулин в текущем году активно включился в процесс реабилитации парка Изумрудный (и даже смог найти в российской столице себе для этого партнеров).

На недавно прошедшей в Барнауле дискуссии его группа представила план бизнес-освоения этой парковой территории (с предполагаемым объемом вложений порядка миллиарда рублей). О своем одобрении этого плана затем высказался в соцсетях посетивший это мероприятие "политический" вице-губернатор Денис Губин.

Вскоре на некоем контролируемом людьми Тулина сайте прошло онлайн-голосование, по итогам которого было заявлено о том, что именно этот вариант и "выбрали барнаульцы".

Любопытно, что объемная пафосная публикация о вызывающем сомнения "выборе барнаульцев" появилось затем ни более ни менее как на страницах официального органа властей Алтайского края – в газете Алтайская правда.

В обстановке нарастающей напряженности вокруг этой ситуации 5 июня развернутые подозрения в адрес Тулина в недопустимых манипуляциях при организации "голосования" высказал активист кампании по восстановлению парка Иван Дворцов.

"Когда кто-то начинает говорить от имени народа, высока вероятность, что народ хотят обмануть. Наша обязанность - проявить бдительность и всё изучить", - пишет он в своей публикации в Фейсбуке.

С этой целью Дворцов предлагает Тулину "открыть сводную таблицу отдельных ответов опроса - это легко делается включением одной галочки в личном кабинете testograf. Именно тогда этот сервис голосования и выполнит свою функцию, являясь "независимым протоколом". А не прикрытием для озвучивания нужных результатов. Хочется проанализировать динамику роста голосов и распределение 4 тыс ip-адресов. Если голосование честное, то никаких проблем с открытием у Павел Тулин не будет. 24 часов на это достаточно".

В качестве альтернативы активист предлагает провести "нормальный открытый опрос" в паблике Барнаул 22 ВКонтакте (заявленное число подписчиков - 294.592 человека).

"Открытый опрос - где каждый видит каждый голос. Плюс там возможны меры исключающие накрутку, про которые пока говорить не будем. Но самое главное: нужно не забыть объяснить людям отличия проектов-концепций. И показать наглядно, что именно предлагаетcя. Как забыл сделать Павел Тулин, когда платно размещал по сетке барнаульских сообществ в соцсетях призыв "зайти на сайт, тыкнуть на второй вариант", - заключает Дворцов.

Какой-либо реакции со стороны Павла Тулина на высказанные в адрес его группы претензии и предложения пока не последовало.

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