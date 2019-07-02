Туберкулезный диспансер в Новоалтайске: стройка остановлена, идет масштабное разворовывание?

02.07.2019

О тревожной ситуации вокруг проекта масштабного бюджетного строительства туберкулезного диспансера в пригороде Новоалтайска сообщил 2 июля известный в Алтайском крае муниципальный деятель, в прошлом баллотировавшийся в губернаторы этого региона Олег Боронин. Возглавляющий муниципалитет в пригороде Барнаула, расположенный недалеко от площадки диспансера, Боронин сообщает тревожную информацию о том, что на почти готовом объекте якобы ведутся масштабные работы по демонтажу конструкций, сопровождаемые вероятным масштабным разворовыванием материалов.

"Что происходит сейчас с недостроенной туберкулезной больницей у нас в Алтайском крае, что между селом Зудилово и Белоярском, и куда были вбуханы колоссальные бюджетные средства? Вчера случайно узнал от жителей Зудилово, что там якобы снимают пластиковые окна, внутри якобы сдирают кафельную плитку, что-то якобы выбрасывают прямо в оконные проемы. Если это правда, то это летят по ветру бюджетные деньги. По слухам, якобы собираются демонтировать до шести уже построенных этажей, и якобы там фундамент дал трещину", - рассказывает муниципал, заявляя, что поступающая информация требует тщательной проверки.

Стройплощадка краевого государственного учреждения здравоохранения (КГУЗ) "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер" действительно дислоцируется по адресу г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 1. Эта площадка фактически находится, как и пишет Боронин, между селами Зудилово и Белоярск, однако формально считается территорией Новоалтайска.

Ранее эту площадку занимало КГУЗ "Краевая туберкулезная больница № 1", созданная еще в 2004 г. В 2013 г. эта больница ликвидирована путем слияния с КГКУЗ Алтайский противотуберкулезный диспансер.

Специализированные учреждения правительства Алтайского края сообщают о том, что подрядной организацией, ведущей строительно-монтажные работы на площадке в пригороде Новоалтайска, является ООО Селф, контролируемое близкой к властями края бизнес-семьей Шония. Работы на строительстве диспансера велись им согласно госконтракту от 08.11.2017 № Ф.2017.466096, цена которого была определена в 829, 9 млн рублей. При этом срок действия контракта должен завершиться уже к концу текущего года (15.12.2019 г.)

Работы на объекте велись Селфом на нескольких зданиях: пищеблока, прачечной, проходной № 1, пункте функционального обеззараживания отходов, здании патологоанатомического корпуса.

При этом уже к финалу 2018 г. на объекте были завершены все демонтажные работы. В здания прачечной и пищеблока введены все коммуникации. Велись отделочные работы в зданиях и подвалах.

Минздрав Алтайского края в последние недели по официальным каналам ничего не сообщал об изменении своих планов в отношении строительства диспансера в Новоалтайске.

Боронин в этой связи намерен организовать проверку поступившей тревожной информации. "При случае постараюсь взглянуть на это хоть со стороны сам. Но обращаю внимание на тему журналистов и общественность. Ведь если на самом деле огромные бюджетные средства были потрачены впустую, то кто-то же должен за это ответить", - отмечает он.

Фото стройплощадки диспансера: КГКУ Единый заказчик капитального строительства Алтайского края.

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