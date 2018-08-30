Трансляцию полузакрытой пресс-конференции Томенко удалили - похоже, опасаясь того, что она может быть признана незаконной агитацией.

30.08.2018

Первое появление врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко 23 августа перед собранными его пропагандистским ведомством (при участии т.н. "Союза журналистов России") примерно 150 работниками СМИ, похоже, имеет потенциал быть признанной незаконной агитацией.

Избиратели в Алтайском крае в соцсетях активно обсуждают тот факт, что пафосно представлявшая это событие и опубликовавшая его полную трансляцию "губернаторская" телекомпания Катунь-24 после высказанных подозрений в финансовых нарушениях удалила все материалы с заявлениями Томенко со своего сайта.

Сама "пресс-конференция" прошла крайне блекло – отобранные туда чиновниками работники СМИ не задали Томенко ни одного из тех вопросов, которые сейчас активно обсуждаются жителями края – ни о принадлежавших врио губернатора карибских офшорах, ни о его позиции по поддержке повышения пенсионного возраста, ни о промышленном падение и снижении реальных доходов населения края, начавшихся с момента его прихода на пост главы этой территории. Зато предметом подробного обсуждения стала любимая собачка нового алтайского губернатора.

Тем не менее, выступление Томенко стало предметом подозрений, высказанных в его адрес движением Голос. На ведущемся им сайте Карта нарушений анонимным "Избирателем" уже 24 августа были высказаны подозрения в масштабных финансовых манипуляциях при организации этого мероприятия. "Краевой информационный телеканал "Катунь 24" 23 августа 2018 года провел прямую трансляцию "Инфорума Союза журналистов России" на весь Алтайский край. ВРИО Губернатора Томенко В.П. без оплаты из избирательного фонда проводил предвыборную агитацию. В течение 10 минут эфирного времени уделил внимание на свою, как зарегистрированного кандидата в Губернаторы, предвыборную Программу (смотреть с 38:30 до 48:02)", - писал автор сообщения.

Голос не раскрывает данные о личности авторов сообщений о нарушениях (даже если они не изъявляют желания в таком анонимном режиме). Подобный подход, однако, открывает широкие возможности для манипуляций. Так, ранее в этой связи в адрес сотрудников аппарата движения в Алтайском крае высказывались аргументированные подозрения в том, что большинство сообщений на Карте нарушений пишутся от лица жителей соответствующих территорий ими самими.

Аналогичные сомнения вызывает как само сообщение на этом сайте о выступлении Томенко 23 августа, так и высказанные в нем содержательные претензии.

Тем не менее, "губернаторская" телекомпания, вероятно, по указанию краевого правительства, вскоре удалила все следы вызвавшей протест пафосной трансляции – теперь страница на его сайте, где ранее она располагалась, пуста. То же самое было произведено на канале в YouTube – на странице трансляции откровений губернатора теперь красуется надпись "Видео недоступно. Видео удалено пользователем, который его добавил."

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