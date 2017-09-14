Товарооборот в Алтайском крае застыл на минимальном с начала кризиса значении.

14.09.2017

Об этом свидетельствуют данные об объеме розничного товарооборота в Алтайском крае по итогам 8 месяцев 2917 года, опубликованные терорганом Росстата. По итогам января-августа он составил 100,4% (в сопоставимых ценах) к показателям за соответствующий период прошлого года.

Динамика этого важнейшего не только экономического, но и социального индикатора, маркирующего объемы потребления населения, однако, не внушает особого оптимизма.

Из состояния падения (длившегося с августа 2014 года) розничный товарооборот впервые устойчиво вышел в июне. Ожидалось, что длительное падение его затем сменится ростом, достаточно бодрым в первые месяцы, когда будет действовать восстановительный эффект. Этого, однако, не произошло.

Данные Росстата показывают – динамика розничного товарооборота в летние месяцы свидетельствует, что он фактически застыл на нижней точке падения. Так, по итогам полугодия он составил 100,2%, по итогам 7 месяцев -100,3%, август также дал почти номинальный прирост в 0,1%.

Отсутствие внятного роста объемов потребления населения выглядит достаточно необъяснимым на фоне отчетов Росстата о росте зарплат и доходов в Алтайском крае: рост реального потребления от них многократно отстает .

Так, данные за первое полугодие 2017 г. свидетельствуют об увеличении реального размера зарплаты на 1,9%, реальных среднедушевых доходов на 1,6%. Ряд экспертов, впрочем, полагают, что последние цифры Росстата могут быть основаны на сознательно некорректных методиках, завышающих их результаты.

Есть также мнение о том, что слабый рост товарооборота может быть объяснен сберегательными стратегиями населения. Однако, Росстат, анализируя динамику расходов жителей Алтайского края в 2017 году, отмечает существенное сокращение их доли, направляемой на сбережение. Так, в первом полугодии прошлого года на это уходило 11,2% доходов, а в первом полугодии года текущего эта доля снизилась до 7,2%. В итоге статистическое ведомство фиксирует в первом полугодии 2017 года на Алтае почти полуторакратный рост количества свободных денег, остающихся после всех расходов на руках у населения (11,1% от общего объема доходов против 7,9% годом ранее).

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