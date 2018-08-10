Томенко встретился с рептильными общественниками. Губернатора успокаивают – ваш рейтинг стремительно растет!

10.08.2018

9 августа врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко встретился с активистами ряда претендующих на общественное представительство групп, формирующихся и действующих под контролем властей. Среди них были представители Общественных палат - Алтайского края и Барнаула, Общественной женской палаты при губернаторе Алтайского края, некоего "Совета отцов Алтайского края", а также пропутинского ОНФ.

Основной диалог "на камеру" в ходе встречи прошел между экс-губернатором Львом Коршуновым, возглавляющим формируемую политическим блоком краевого правительства ОПАК, и г-ном Томенко.

Действующий глава региона наговорил рептильным общественникам много лестного.

Однако, в попытке изложения своего видения будущих отношений с ними Виктор Томенко был весьма невнятен. Он заявил о необходимости создания на постоянной основе неких «механизмов представительства и делегирования» общественных организаций. При этом попытка главы региона развернуто пояснить, что он имел в виду, ясности в вопрос так и не внесла.

"Я имею в виду системный подход и системную организацию диалога с общественностью. Есть необходимость более ясного и четкого разъяснения наших сегодняшних возможностей, потому что некоторые вопросы ставятся, но для них либо нет ресурсного обеспечения, либо организационной структуры, которая могла бы заняться их решением", - заявил г-н Томенко.

Тем временем, пропагандистский аппарат временного главы региона, чьи вялые и бессодержательные действия на губернаторском посту все более разочаровывают региональные элиты и население, пытается уверить шефа в том, что "его рейтинг стремительно растет".

Именно в таком ключе высказался, комментируя заявления регулярно критикующего действия Томенко агентства ПолитБрокер, врио начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

"Вынужден констатировать, что невозможно комментировать то, чего нет, а именно падение рейтинга врио губернатора. По крайней мере, трудно это сделать, не зная среди каких людей падение этого рейтинга происходит. Среди же населения Алтайского края поддержка врио губернатора региона стремительно растет, это проявляется во многих моментах. В целом избирательная кампания идет на высоком организационном уровне, спокойно и прозрачно", - заявил он 9 августа агентству.

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