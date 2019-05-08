Томенко упрекнули в нарушении единственного обещания – увеличить зарплату на 60% за 5 лет.

08.05.2019

В вышедшем 7 мая материале Новые известия упрекнули группу глав российских регионов в системном нарушении своих публичных обещаний. В их число был включен и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Телеграм-каналах комментируют эту публикацию как проявление недовольства Кремля проблемными губернаторами. Отчасти, это подтверждает гипертрофированная реакция на нее властей Алтайского края – в этом регионе губернаторскими пиарщиками, (возглавляемыми бывшим функционером УВП АП Денисом Губиным) был включен в зависимом медиа-сообществе режим "блока" на уопминание этого повода, активно цитируемого и обсуждаемого в последние сутки в федеральной прессе.

Авторы Новых известий ставят в вину Томенко то, что в ходе предвыборной кампании он пообещал, что за пять лет средняя зарплата в регионе поднимется до 40 тысяч рублей. Однако, констатирует издание, за время его руководства оплата труда только снизилась: в момент его победы на выборах в сентябре 2018 г. она была 25.657 рублей, а в январе 2019 г. – лишь 23.941 рублей.

Этот упрек и приведенные цифры не в полной мере раскрывают реальную ситуацию с зарплатой в Алтайском крае, положение с которой, впрочем, является крайне тревожным - и большую часть ответственности за него несет именно губернатор.

В своем обещании Томенко гарантировал жителям края рост зарплат до 40 тыс. рублей – на 60% за 5 лет (т.е. расчетная цифра роста номинальной зарплаты в среднем по экономике края должна быть близка к 12% за год). Первый отчетный год завершился именно с такой динамикой – показав рост на 12,3%. Однако, эта цифра возникла еще до прихода Тооменко на губернаторский пост и была преимущественно связана с "накачкой" зарплат бюджетников для обеспечения электорального процесса по переподтверждению весной прошлого года полномочий кремлевского лидера.

В январе 2019 г. рост зарплат в крае ожидаемо упал вдвое - до 6,3% (к соответствующему периоду прошлого года). При этом именно бюджетная сфера стала на Алтае тем механизмом, который тормозил даже такой скоромный рост зарплат. Везде в бюджетных отраслях он был ниже среднего по экономике (у чиновников лишь +1,8%, в образовании - +6%, в здравоохранении +4,3%) , а кое-где в бюджете номинальные зарплаты даже падали.(в культуре и спорте – на 3%). Ситуация с динамикой зарплат в негосударственном секторе экономики откровенно лучше, однако и там их рост и близко не дотягивает до вожделенных 12%.

В итоге Алтайский край занял в январе последнее место среди 85-ти регионов России по размеру средней зарплаты (81-ое место - по итогам 2018 г.).

Сегодня Томенко обещает бюджетникам еще примерно 2-процентный рост зарплаты (на срочно полученные от федералов примерно 1,5 млрд рублей). Но это явно не спасает положение – уже сейчас можно говорить, что его единственное обещание избирателям: увеличить в крае среднюю зарплату на 60% за 5 лет (до 40 тысяч рублей) - было безответственной непросчитанной авантюрой.

Вероятно, именно вероятные претензии с каждым месяцем все более жестко воспринимаемого в Алтайском крае губернатора, и могло вызвать беспокойство в АП и появление его фамилии в проблемном списке.

"Представленный список губернаторов (учитывая связь Новых известий с АП), говорит о том, что в Администрации крайне болезненно относятся к "легкости обещаний" губернаторов, которые создают риски для рейтингов власти", - так комментирует публикацию популярный Телеграм-канал Незыгарь.

Стоит отметить также, что в список губернаторов, нарушающих свои обещания, издание включило также глав соседних регионов – Кемеровской и Омской областей.

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