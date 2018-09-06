Томенко пытается откреститься от алтайских дел за интернет-мемы.

06.09.2018

Такое заявление врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко публикует 5 сентября интернет-газета Взгляд, актуальным собственником которой сейчас считаются структуры, близкие к куратору внутренней политики в Администрации президента РФ Сергею Кириенко. Многочисленные публикации в прессе и соцсетях на тему серии алтайских интернет-процессов, создали минувшим летом Алтайскому краю печальную славу: в целом общественное мнение в России, оценило попытки силовиков организовать серийное преследование молодых людей как неправомерные.

Скандальный выход "алтайских процессов" в публичное поле совпал с приходом г-на Томенко на пост руководителя края, однако, до конца августа он воздерживался от высказываний на эту тему.

Между тем, губернатор имел прямое отношение к организации вызвавших массовое общественное недовольство преследований – именно чиновник правительства края, его личный референт Марина Градусова (Волобуева) была автором нескольких "экспертных заключений", базируясь на которых, силовики организовывали преследование молодых людей.

Впервые высказавшись по поводу интернет-процессов на полузакрытой встрече с группой сотрудников местных СМИ в конце августа, Томенко, однако, никак не коснулся темы своей личной ответственности за происходящее, пытаясь создать впечатление о том, что его мнение – это исключительно взгляд со стороны. Тогда он преимущественно солидаризовался с организаторами сомнительных процессов, хотя и пытался, используя примирительную риторику, намекнуть на то, что их исход якобы еще не предопределен.

В рамках большого интервью столичному прокремлевскому изданию (судя по тексту, его корреспондент сопровождал Томенко в недавней поездке в Славгород и окрестности) руководитель края существенно сменил интонации – в его оценках выросла примирительная составляющая, вероятно, отражающая актуальную позицию по этой теме кремлевского ведомства внутренней политики.

"Имеем ли мы дело с экстремизмом как таковым? Я не исключаю, что органы, отвечающие за безопасность общества, дуют на воду, где-то обжегшись на молоке. И здесь должна в полной мере разобраться судебная система – сформировав правоприменительную практику. Установив, за что наступает ответственность, а что не выходит за рамки привычных, допустимых норм высказывания, проявления своего мнения, внутреннего «я», социальных взглядов. Новая реальность – когда в обычном смартфоне столько информации, столько картинок, сколько Центральное телевидение выпускало за год – порождает новые системы взаимоотношений. Как в них себя вести? Кого карать, кого миловать? Все государства ищут ответы. И наше тоже. А все новое рождается тяжело...", - цитирует Взгляд новое заявление Виктора Томенко.

Видимо, это дает основания полагать, что на финальной стадии скандальные алтайские интернет-процессы могут быть тихо свернуты в судах, возможно, получивших от АП сигнал не повышать в обществе и без того быстро нарастающий градус недовольства политикой Кремля.

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