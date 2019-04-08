Томенко привел на Алтай НАРК, обещающий массовую коммерческую переэкзаменовку владельцев дипломов.

08.04.2019

8 апреля правительство Алтайского края неожиданно сообщило о том, что оно заключило пакет соглашений, предполагающий разворачивание в подмандатном регионе масштабной программы работы московского АНО НАРК (Национальное агентство развития квалификаций).

В публикации на официальном сайте края деятельность НАРКа описывается крайне расплывчато. Однако, публикация свидетельствует о том, что она может быть связана с намерением в массовом порядке поставить под вопрос действующую квалификацию владельцев разнообразных дипломов и понудить их сдавать на платной основе т.н. "профессиональный экзамен" для ее подтверждения. В своей деятельности представители НАРКа опираются на различные решения федеральной бюрократии последних лет.

Для обеспечения деятельности этой структуры на Алтае губернатор Виктор Томенко 8 апреля уже подписал соглашение с гендиректором НАРК Александром Наумовичем Лейбовичем (текст документа не опубликован).

Г-н Лейбович по образованию программист, имеет ученое звание доктора педнаук. АНО НАРК он руководит с момента создания – с 2006 г. Организация зарегистрирована в Москве по одному из адресов массовой регистрации. Где физически находится ее офис – ясно не вполне (на официальном сайте НРК эти данные скрыты, для связи доступны только телефон и адрес электронной почты). Основным видом деятельности НАРКа указаны консультационные и информационные услуги.

Изначальным учредителем этой структуры в справочно-правовых системах указана общественная организация Российский союз промышленников и предпринимателей. В 2017 г. к числу учредителей НАРКа в один и тот же день присоединились ФНПР и Министерство труда и соцзащиты. А в конце января 2019 г. к учредителям НАРКа присоединились федеральное Минпросвещения и Мининстерство науки и высшего образования.

В последнее время НАРК активно сообщает о своем приходе в регионы России. Возможно, это связано с надеждами на освоение административного рынка "профессиональных экзаменов", который начал активно внедряться примерно с 2016 г. – после того, как его лоббисты сумели провести через федеральное правительство пакет поддерживающих эту идею документов о т.н. "профессиональных стандартах".

Это быстро отразилось на доходах АНО. Так, в 2012-2015 гг. декларируемая НАРКом годовая прибыль балансировала вокруг скромных цифр 2,1-3,8 млн рублей. А в 2016 году она радикально выросла до 18 млн рублей (при годовой выручке 86 млн рублей).

Представители АНО в своих публичных выступлениях намекают, что сфера обязательных "профэкзаменов" вскоре может существенно расшириться – якобы с 2020 г. через них должны быть пропущены все чиновники (включая муниципальных).

При этом стоимость экзаменов в открытых материалах АНО, как правило, не фигурирует. По всей видимости, однако, административно регулируемый рынок в этой области может дать неплохой профит – только в Алтайском крае, по данным Росстата, в области государственного управления, обеспечение военной безопасности и соцобеспечения числится 59.109 человек (январь 2019 г.)

Пока же в Алткрае через экзамены НАРКа уже прошло 360 человек . Кто они такие, где и как они сдавали экзамены, почем они обошлись (и кто за них платил) - данных пока нет. Губернаторская пресс-служба сообщает лишь, что "эти специалисты полностью подтвердили соответствие требованиям работодателей, что повышает уровень их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда, дает преимущества при сокращении штата и позволяет претендовать на более высокую заработную плату".

Триумфальный приход НАРК в Алтайский край был оценен здесь неоднозначно. Видимо, сама базовая идея проправительственных общественников – системно поставить под вопрос обоснованность всего корпуса российских дипломов об образовании, вызвала здесь явную настороженность. В особенности, когда структура, заявляющая о себе как о проверяющей и контролирующей, имеет столь скромный и неоднозначный статус - даже в сравнении со средним российским вузом.

"Если вкратце - система подготовки кадров серьезно меняется. По целому ряду профессий специалистам нужно будет пройти независимую оценку своей квалификации. Мол, доверия дипломам учебных заведений сегодня нет. Пока не знаю, как оценивать это новшество. С одной стороны, это должно повысить качество подготовки учебных заведений. С другой - появляется еще одна оценивающая и контролирующая структура. Со всеми вытекающими проблемами и рисками", - так отозвался 8 апреля в этой связи в своем аккаунте в Фейсбуке депутат Заксобрания края, доцента Владислав Вакаев.

На фото губернаторской пресс-службы: правительственные красотки подают на подпись Лейбовичу и Томенко тексты таинственных соглашений.

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