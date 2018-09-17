Томенко принял мандат губернатора Алтайского края по итогам вызвавших открытые сомнения в легитимности выборов.

17.09.2018

17 сентября в Молодежном театре Алтая в Барнауле прошла церемония вступления Виктора Томенко в должность губернатора Алтайского края, проведенная по итогам состоявшегося 9 сентября голосования. Председатель крайизбиркома Ирина Акимова заявила о том, что Томенко (он был выдвинут Единой Россией) победил на этих выборах с результатом 53,61% от той трети избирателей, которые решили стать участниками голосования.

Мероприятие проходило в традиционно закрытом ключе – приглашения на него получили только находящиеся в зависимости от краевого правительства СМИ и общественные активисты.

В зале присутствовал и получивший в Алтайском крае одиозную репутацию предшественник Томенко – экс-губернатор Александр Карлин, по итогам 13-летнего правления которого регион опустился на последнее место в России по размеру средней зарплаты. Г-н Томенко сразу же по окончанию выборов сообщил о том, что он намерен сделать Карлина сенатором, назначив его своим представителем в Совете Федерации.

Бывший глава региона полностью исчез из публичного поля после своей отставки в мае (в сентябре среди депутатов-единороссов в краевом Заксобрании даже активно распространялись не подтвердившиеся в последствие слухи о том, что с Карлина якобы взята подписка о невыезде по некоему уголовному делу). О его появлении в Барнауле сообщил общественный активист Константин Емешин. "Меня попросили традиционно не появляться в здании молодежного театра, т.к. там будет Карлин, а окружение по-прежнему знает наши добрые отношения", - пишет он.

В ходе церемонии Томенко произнес клятву губернатора и поблагодарил Единую Россию за то, что она предоставила ему возможность стать ее выдвиженцем на выборах.

Вступлению Томенко в должность предшествовала серия публикаций в популярных федеральных Телеграмм-каналах, где утверждалось, что в действительности 9 сентября он якобы не смог выиграть выборы, реально получив лишь 47%. Авторы публикаций утверждали, что про итогам голосования в Алтайском крае здесь (как и еще в четырех регионах России) должен был быть проведен второй тур губернаторских выборов.

Хотя эти публикации явно имели признаки сообщения о преступлении, занимающееся такими нарушениями краевое управление СК РФ традиционно проигнорировало свою обязанность провести по ним проверку и принять итоговое процессуальное решение. Аналогичные указания о блоке на эту тему получили и большинство алтайских медиа, находящихся в директивной или договорной зависимости от краевых властей.

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