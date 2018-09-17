Томенко принял мандат губернатора Алтайского края по итогам вызвавших открытые сомнения в легитимности выборов.

|<<
|Сентябрь 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
17 сентября в Молодежном театре Алтая в Барнауле прошла церемония вступления Виктора Томенко в должность губернатора Алтайского края, проведенная по итогам состоявшегося 9 сентября голосования. Председатель крайизбиркома Ирина Акимова заявила о том, что Томенко (он был выдвинут Единой Россией) победил на этих выборах с результатом 53,61% от той трети избирателей, которые решили стать участниками голосования.
Мероприятие проходило в традиционно закрытом ключе – приглашения на него получили только находящиеся в зависимости от краевого правительства СМИ и общественные активисты.
В зале присутствовал и получивший в Алтайском крае одиозную репутацию предшественник Томенко – экс-губернатор Александр Карлин, по итогам 13-летнего правления которого регион опустился на последнее место в России по размеру средней зарплаты. Г-н Томенко сразу же по окончанию выборов сообщил о том, что он намерен сделать Карлина сенатором, назначив его своим представителем в Совете Федерации.
Бывший глава региона полностью исчез из публичного поля после своей отставки в мае (в сентябре среди депутатов-единороссов в краевом Заксобрании даже активно распространялись не подтвердившиеся в последствие слухи о том, что с Карлина якобы взята подписка о невыезде по некоему уголовному делу). О его появлении в Барнауле сообщил общественный активист Константин Емешин. "Меня попросили традиционно не появляться в здании молодежного театра, т.к. там будет Карлин, а окружение по-прежнему знает наши добрые отношения", - пишет он.
В ходе церемонии Томенко произнес клятву губернатора и поблагодарил Единую Россию за то, что она предоставила ему возможность стать ее выдвиженцем на выборах.
Вступлению Томенко в должность предшествовала серия публикаций в популярных федеральных Телеграмм-каналах, где утверждалось, что в действительности 9 сентября он якобы не смог выиграть выборы, реально получив лишь 47%. Авторы публикаций утверждали, что про итогам голосования в Алтайском крае здесь (как и еще в четырех регионах России) должен был быть проведен второй тур губернаторских выборов.
Хотя эти публикации явно имели признаки сообщения о преступлении, занимающееся такими нарушениями краевое управление СК РФ традиционно проигнорировало свою обязанность провести по ним проверку и принять итоговое процессуальное решение. Аналогичные указания о блоке на эту тему получили и большинство алтайских медиа, находящихся в директивной или договорной зависимости от краевых властей.← Назад
Elements not found