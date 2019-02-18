Томенко обещает значительный рост тарифов на тепло в Алтайском крае.

18.02.2019

Это заявление губернатора Алтайского края цитирует Интерфакс. Своими планами в отношении самого объемного коммунального тарифа глава края поделился с агентством 18 февраля на полях Сочинского инвестиционного форума.

Пиарщики алтайского губернатора на прошлой неделе подробно освещали все действия Томенко на этом форуме, однако при этом ничего не сообщали о каких-либо планах губернатора в этой области, болезненной для населения одного из беднейших российских регионов (по итогам 2018 г. край уже упал на 7 позиций в рейтинге качества жизни населения РИА Новости, заняв 73 место среди 85 регионов)

Виктор Томенко отрицательно оценил существовавшую до сего времени практику регулирования профильным ведомством краевого правительства тарифов на тепло и электроэнергию в регионе, охарактеризовав ее как неоправданное "силовое" сдерживание размера тарифов.

"Раньше у нас было "силовое давление" регулятора по установлению тарифов и в энергетике, и в тепле, и во всех коммунальных вопросах. Сверху жестко задавали тариф, а участники рынка как хотите, так крутитесь. К чему это приводило: до трети наших предприятий банкротились, раз в три года каждая организация в коммунальном секторе проходила через банкротство", - отметил губернатор.

Теперь новый алтайский губернатор намерен ввести в крае новую систему образования цен на тепло и электроэнергию, называя полученные в результате этих действий новые тарифы "долгосрочными и экономически обоснованными".

При этом Томенко не скрывает, что прежде всего он действует в интересах крупнейших игроков на этом рынке, называемых им "системообразующими компаниями".

"Я сейчас выступаю за то, чтобы тарифы, прежде всего для системообразующих компаний, были экономически обоснованными", - заявил он.

Фактически в Алтайском крае действует прежде всего одна такая структура – контролируемая московским олигархом Андреем Мельниченко Сибирская генерирующая компания (СГК). В настоящее время она является монополистом на рынке поставок тепла в трех крупнейших городах Алтая – Барнауле, Бийске и Рубцовске.

До сего времени "алтайские" тарифы СГК рассматривались экспертным сообществом как вполне рыночные. Например, гигакалория тепла с ТЭЦ СГК в Барнауле сейчас поставляется жителям краевого центра по 1858 рублей. За последние месяцы правительство Томенко уже два раза санкционировало внеочередное увеличение этого тарифа для СГК (по итогам этого и серии подобных сомнительных решений реальные располагаемые доходы населения Алтайского края по итогам 2018 года упали почти на 4%)).

Никак не озвучивали публично своих протестов на размер алтайских тарифов и "силовое сдерживание" их роста и сами поставщики тепла.

В своем заявлении Томенко уклонился от того, чтобы назвать какие-либо цифры, позволяющие судить о параметрах и сроках ожидаемого роста тарифов на тепло и электроэнергию.

Возможно, что механизм роста тарифов будет связан с массовым применением в Алтайском крае метода расчета тарифов т.н. "альтернативной котельной". Первое в России применение этой пролоббированной энергетиками в правительстве РФ (и получившей неоднозначные отзывы независимых экспертов) модели имело место в Рубцовске, где тарифы на тепло уже радикально выросли, вызвав там существенное социальное напряжение. Несколько недель назад эта модель в предельно непубличном режиме была внесена на обсуждение в Барнаульскую городскую думу.

Губернатор также сделал упор на то, что после роста тарифов бюджет может взять на себя часть дополнительной финансовой нагрузки на жителей края, компенсируя ее энергоолигархам.

"Если эти тарифы будут повыше текущего уровня, а мы видим, что какая-то часть наших потребителей, которых мы можем отнести к социально незащищенным категориям граждан, не может справиться с этим уровнем тарифов, то здесь государство должно прийти к ним на помощь: либо их поддержать, либо за них профинансировать часть расходов. Лучше их самих просубсидировать, чтобы они понимали и меры поддержки государства, и целенаправленно деньги доводили до тех предприятий, у кого они эти услуги покупают", - продолжил Томенко.

Глава края назвал такую новую модель повышенных тарифов "здоровой" и подчеркнул, что при ее использовании "в течение ряда лет" регион рассчитывает получить "безопасные, надежные и достаточно эффективные самообновляющиеся, самонастраивающиеся организации", чего, по мнению, также ждет потребитель.

В качестве примера нового подхода он назвал подписанное им во время инвестиционного форума в Сочи соглашение о сотрудничестве между правительством Алтайского края и ПАО "МРСК Сибири" (текст документа не опубликован). Не без некоторой доли юмора сообщается лишь, что он рассчитан на 10 лет работы энергокомпании и властей региона, а также, что "один из блоков этого соглашения предусматривает цифровизацию сетей на Алтае".

На фото пресс-службы алтайского губернатора – Виктор Томенко выступает в Сочи перед подписанием соглашения с энергетиками.

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