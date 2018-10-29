Томенко обещает: контрольные цифры – как будет жить Алткрай в 2019—2021 годах?

29.10.2018

В пакете принятого на прошлой неделе в первом чтении бюджета Алтайского края на 2019 год традиционно содержался не вызвавшия особого интереса СМИ документ . В ней команда губернатора Виктора Томенко свела воедино основные индексы экономики и социальной сферы подмандатного края на текущий (2018) и следующие три (2019-20121) годы.

При этом наибольшей ценностью обладают прогнозы на 2018-2019 годы. А вот 2020-2021 годы введены в таблицу преимущественно лишь из нормативных требований трехлетнего планирования – реальный горизонт ответственного прогнозирования сейчас ограничивается лишь текущим и будущим годом.

В итоге по важнейшему индикатору – валовому региональному продукту (ВРП) – 2018 год выглядит худшим. Если в прошлом году рост составлял 1,1%, то в текущем году команда Томенко прогнозирует снижение темпов роста до 0,5%. Впрочем, это общая ситуация для ввергнутого Кремлем в кризис хозяйственного механизма России – снижение роста ВВП до почти нулевого уровня в текущем году характерно здесь повсеместно.

На ближайшие 3 года, однако, губернаторская команда демонстрирует оптимистичные прогнозы – в 2019 г. она ожидает роста ВРП на 1,4-1,7%, в 2020 году – на 2,3-2,7%, в 2012 году – на 3,2-3,6%.

В этой связи правительство края продолжает настаивать на том, что уже по итогам 2018 года реальные доходы здесь перестанут падать. Последние 4 года этот показатель и в крае и в России стабильно снижался (накопленное в ходе кризиса падение реальных доходов оценивается примерно в 11%).

Так, по итогам 2017 г. реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края упали на 1% к предыдущему году.

В начале 2018 года реальные доходы стали показывать скромный рост. Это давало надежды на то, что дно кризиса уже достигнуто. Однако, во втором полугодии новая фискальная политика Кремля, направленная на изымание доходов у населения, развернула этот процесс – доходы вновь стали падать. Так, по итогам 9 месяцев реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края составляли уже лишь 97,2% к показателям за аналогичный период прошлого года.

Команда Томенко, однако, оптимистично полагает, что за последний квартал эту ситуацию удастся вернуть к динамичному росту. И по итогам года эта цифра вырастет до 100,4%. На ближайшие 3 года она также прогнозирует нарастающий рост реальных доходов. По итогам 2019 г. реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края должны вырасти на 1,1-1,5%, по итогам 2020 года – на 3,4-3,8%, по итогам 2021 года – еще на 3,7-4,1%.

Оптимистичным предстает взгляд губернаторской команды и на рост средней зарплаты. Хотя системное давление властей на Росстат в последние годы привело к существенному искажению реальности этого индикатора. Так, в Алткрае он обсчитывается сегодня лишь у немногим более чем половины реально работающих (преимущественно у бюджетников и работников крупных компаний) – и число таких "видимых" Росстатом работников стабильно снижается.

Тем не менее, команда Томенко убеждена, что зарплата в течение четырех планируемых лет сохранит номинальные темпы ежегодного роста в 10%. Цифра выглядит амбициозной, однако, даже она фактически свидетельствует о том, что единственное конкретное обещание предвыборной программы актуального алтайского губернатора – о 1,5-кратном росте средней зарплаты в крае за 4 года – выполнено не будет.

Столь же оптимистично в документе представлены и прочие индикаторы – в 2019 году они демонстрируют переход к умеренному росту, а в последующие два года этот рост ускоряется.

К сожалению, ни в ходе бюджетных дебатов, ни в своей общей деятельности губернаторская команда не продемонстрировала – с помощью чего она намерена достичь таких показателей. Напротив, в дискуссии на сессии краевого Заксобрания 25 октября алтайские министры демонстрировали лишь пессимизм. Так, министр экономического развития Павел Дитятев заявил, что 2019 год будет связан с умеренными темпами роста экономики. Он связал это с политикой федеральных властей, мягко попеняв Кремлю на увеличение с января НДС, что, как ожидают на Алтае, вызовет кратковременный всплеск инфляции. Недовольны также в экономическом блоке алтайского правительства и политикой Центробанка на повышение учетной ставки, что замедляет кредитную активность населения.

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