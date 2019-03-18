Томенко о главах Барнаула, Бийска и Рубцовска: Это компетентные управленцы!

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Резонансное высказывание о людях, занимающих посты глав трех крупнейших алтайских городов, сделал губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта в Сочи.
"На этих позициях у нас сегодня работают профессиональные люди. Они компетентны. Многим в наследство достались десятилетиями накапливавшиеся (проблемы). Мы выработали план и в том, и в другом, и в третьем городе, выполнение таких мероприятий, которые позволят нам не просто уменьшить объем "аварий", а резко их сократить и сделать это скорее каким-то чрезвычайным, а не привычной ситуацией в нашей жизни", - цитирует РИА Новости сенсационное высказывание Томенко, прозвучавшее в рамках финальной процедуры конкурса Лидеры России.
Неожиданное заявление губернатора, судя по всему, вызвало оторопь даже у журналистов, собравшихся на встречу с ним в далеком от Алтая Сочи. Так, в информации РИА Новости неоднократно подчеркивается, что именно эти алтайские города (управленцев в которых столь выского оценил губернатор), стали завершающейся зимой полем для серии крупных и медийно резонансных коммунальных аварий.
В Алтайском крае главы трех крупнейших городов последнее время аргументированно критиковались за провалы в работе и недостаток компетентности. В местных СМИ в этой связи даже публиковались листы с фамилиями их потенциальных "сменщиков".
Заявление Томенко в Сочи, видимо, должно публично продемонстрировать, что у него нет каких-либо серьезных претензий к управляющим этими городами командам и ожидать их смены нет достаточных оснований.
Компетентый глава администрации Барнаула Сергей Дугин в преддверие зимы рассказывает Томенко о своей стратегии управления краевым центром: это будет прорыв! (Фото - официальный сайт Барнаула).← Назад
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