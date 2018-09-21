Томенко назначил представлять свои интересы в крайизбиркоме куратора сомнительных выборов в Барнауле.

21.09.2018

Алтайские Телеграмм-каналы с некоторым опозданием обратили внимание на указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко – еще в статусе врио, 27 августа, он назначил нового человека, призванного представлять интересы краевого правительства в избирательной комиссии Алтайского края.

Членом крайизбиркома c правом решающего голоса указом N137 был назначен Виталий Замаруев (1975 г.р.), возглавляющий избирательную комиссию Барнаула.

Согласно данным справочных правовых систем, Виталий Замаруев в прошлом имел деловые интересы в двух созданных в Барнауле структурах, учредителем которых он являлся. Это возглавлявшееся Иваном Мордовиным БГОД Вместе с Мэром - за Будущее Барнаула. Судя по датам действия этого движения (2004-207 гг.), речь идет о структуре в поддержку занимавшего тогда этот пост Владимира Колганова. Второй учрежденной с участием Замаруева структурой являлось действовавшее в 2005-2007 гг. АКОО В Поддержку Президента- за Развитие края (руководитель – Евгений Бороденчик). Участие в последней структуре позволяет рассматривать Замаруева как активного сторонника бессменного кремлевского лидера.

Городской избирком Замаруев возглавил летом 2017 года - до этого он работал в аппарате крайизбиркома начальником отдела по обеспечению деятельности базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий.

За период работы в избиркоме Барнаула Замаруев, однако, успел сникать репутацию человека, предположительно связанного с деятельностью организованной управляющей этим городом командой "голосовательной машины".

Именно в таком ключе прокомментировал очередное кадровое решение алтайского губернатора сотрудник аппарата движения Голос Станислав Андрейчук.

"Ох же ж... В крайизбирком, оказывается, назначили Замаруева. Того самого, которого г-жа Акимова бросила в прошлом году на выборы в барнаульские гордуму и который изо всех сил прикрывал дичайшую досрочку", - отметил активист.

В ходе обсуждения нового назначения Замаруева в соцсетях высказывались версии о том, что его возвращение в крайизбирком в новом статусе может быть связано с тем, что "политический блок" нового алтайского губернатора (Замаруева многие считают выдвиженцем вице-премьера, экс-полковника ФСБ Виталия Снесаря) готовит проявившего себя в ходе организации голосований в Барнауле доверенного чиновника к тому, чтобы занять кресло руководителя этой структуры - взамен длительное время руководившей ею Ирины Акимовой, деятельность которой на этом посту сопровождалась последние годы получающими все больший публичный резонанс многочисленными скандалами, связанными с нарушениями в ходе голосований.

На фото: в 2015 г. г-н Замаруев позирует среди победителей XII Олимпиады чиновников Алтайского края, где он занял призовое место по перетягиванию на свою сторону каната.

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