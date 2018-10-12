Томенко назначил министром образования близкого к силовикам Костенко, а главами двух ведомств – карлинских чиновников.

12.10.2018

В финале дня 12 октября появилось официальное сообщение о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил глав двух ведомств. В обоих случаях назначение получили профессиональные чиновники, сделавшие карьеру при губернаторстве Александра Карлина.

Так, на должность начальника правового департамента администрации и правительства края был назначен фактически занимающий этот пост с 2015 г. 41-летний Олег Бубнов. В администрации края он работает с 2001 г.

А вот 53-летний Андрей Степанов был повышен. Работающий в администрации края с 2002 г. чиновник последние годы занимал пост руководителя Госинспекции Алтайского края. Решением Томенко с 1 ноября он перейдет на вакантную после увольнения и последующего ареста предшественника (полковника Алексея Белобородова) должность управляющего делами губернатора и правительства.

Наиболее значимым стало назначение на пост министра образования и науки края Максима Костенко (правда, лишь в статусе врио). С 2015 г. он работал ректором АКИПРО. В региональном политикуме Костенко считается "крестником" Надежды Ремневой, обеспечившей первые этапы карьеры тогда еще молодого человека. В те годы выпускник социологического факультета АлтГУ получал многочисленные международные гранты и часто стажировался за рубежом. В последние годы Костенко получил известность как человек, выступивший партнером спецслубж при развертывании им дела вице-губернатора Юрия Денисова. Арестованный вместе с супругой при получении денег от представителя АКИПРО вице-губернатор и глава образовательного ведомства был осужден при участии нынешнего министра образования, активнейшим образом свидетельствовавшего в ходе следствия и суда против своего предшественника.

Таким образом, есть основания полагать, что неожиданное назначение г-на Костенко на министерскую должность могло быть проблоббировано стремительно усиливающей свои позиции в правительстве Алтайского края группой "черных полковников" – пришедших туда при Карлине утраконсервативных отставников-спецслужбистов. Большая часть их уже смогла получить от Томенко подтверждения своих полномочий в правительстве края и теперь, по все видимости, занята расширением своих позиций там.

Единственным представителем этой группы, находящимся пока в "подвешенном" состоянии врио остается "политический" вице-губернатор, экс-полковник ФСБ Виталий Снесарь. Однако зависимые от краевых властей СМИ, обильно питаемые инсайдом, наперебой пишут сейчас, что этой команде уже удалось убедить Томенко утвердить в своей должности и полковника Снесаря – и его окончательное назначение – лишь вопрос дней.

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