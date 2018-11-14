Томенко и Мельниченко по-тихому договорились поднять с ноября тариф на тепло в Барнауле.

14.11.2018

Правительство Алтайского края и структуры Сибирской генерирующей компании (СГК) олигарха Андрея Мельниченко в максимально непубличном формате договорились увеличить с ноября тарифы на тепло и горячую воду для жителей Барнаула. Тариф на тепло уже увеличен почти на 3%, размер увеличения стоимости горячей воды пока неизвестен.

Каких-либо сообщений по официальным информационным каналам правительства Алтайского края об этом важном решении не распространялось. Однако, цифры нового повышенного тарифа уже доведены до исполнителей. И фактическое потребление тепла в ноябре уже обсчитывается именно по ним.

О принятии такого решения косвенно также свидетельствуют ряд заявлений, опубликованных в начале ноября Управлением Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов: несмотря на внешнюю бессмысленность этих тщательно препарированных губернаторскими пиарщиками текстов, фактически они свидетельствуют о том, что такие переговоры прошли и болезненные решения были приняты.

Согласно действующим в последние годы порядкам, коммунальные тарифы повышаются раз в год – 1 июля. Структуры Мельниченко, однако, по-видимому, нашли в действующем законодательстве некую "прореху", позволившую им выступить с такой инициативой, не дожидаясь конца тарифного периода.

В этой связи дочерняя структура СГК, управляющая принадлежащими ей ТЭЦ в Барнауле – АО Барнаульская генерация – обратилась в тарифное управление с предложением увеличить стоимость продаваемой им в Барнауле тепловой энергии. Внеочередное повышение цен мотивируется при этом тем, что занимавшееся отоплением ряда окраинных территорий города МУП Энергетик "утратила статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)". Сообщается, что системы теплоснабжения МУП Энергетик при этом вошли в зону деятельности ЕТО АО Барнаульская генерация.

Ранее объединявший группу неэкономичных устаревших котельных Энергетик предлагал своим потребителям более высокий тариф, чем принадлежащие СГК ТЭЦ. При этом разница в тарифах компенсировалась потребителям "муниципального" тепла из бюджета.

Теперь, по соглашению представителей губернатора Виктора Томенко и олигарха Андрея Мельниченко, решено переложить эту нагрузку с бюджета на всех жителей Барнаула.

Именно так комментирует это решение авторитетный на Алтае эксперт в области ЖКХ Константин Емешин. "Наконец-то в этом году решили разгрузить бюджет Барнаула от социальных выплат и сбросить эти выплаты за отопление жителей поселка Южный на карманы горожан", - пишет он.

Возглавляющий одно из крупных барнаульских ТСЖ общественник характеризует принятое решение как "бюрократический идиотизм". Емешин рассматривает происшедшее как укладывающееся в актуальную сегодня политику российских властей по "выворачиванию карманов" населения – организаторам повышения цен "нужны бабки", считает общественник. Он акцентирует внимание на то, что в результате сговора краевого правительства с СГК "в дураках остались заверения Правительства России, что повышать тарифы можно только один раз в год с 1 июля".

Емешин также сообщил ставшую доступной ему информацию о размере повышения тарифа. Одна Гкал со 2 ноября в Барнауле теперь будет стоить не 1779,69 рублей, а 1827,32 рубля. Таким образом, ее стоимость увеличится на 47,63 рубля или на 2,68%.

Общественник сообщает, что в ближайшие дни краевое правительство согласует повышение для жителей Барнаула также и тарифа на горячую воду. "Предстоит еще повышение тарифов и на горячую воду, и начальник Управление Сергей Родт планирует это сделать в середине месяца. Надо же быть настолько глупым (мягче: безразличным) - как я как председатель ТСЖ буду начислять оплату за ноябрь? Ведь не реально снять одно моментно показания счетчиков в середине месяца и изготовить квитанции с двумя строчками горячей воды по одному тарифу и другому", - пишет Емешин.

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