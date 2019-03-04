Томенко и его соседи оказались самыми малообразованными среди российских губернаторов.

04.03.2019

Дислоцированный во Владивостоке центр Черный куб 4 марта опубликовал Рейтинг образованности губернаторов. В нем он проранжировал глав 85-ти российских регионов по уровню формальной образованности. Среди критериев учитывалось наличие высшего и среднего образований, своевременность получения высшего образования (в возрасте до 30 лет), внутрироссийский рейтинг вуза, второе и последующие высшие образования, наличие дополнительного проф. образования и ученой степени.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял в рейтинге близкое к финалу 78-ое место. Он набрал 9 баллов (по приводимой раскладке 2 балла дало среднее образование, 5 баллов он получил за окончание непрестижного Норильского индустриального института (+ 2 балла за своевременность - до 30 лет).

А вот длительное время руководящий Республикой Алтай экс-генерал МВД Александр Бердников в рейтинге оказался на предпоследнем, 84 месте. Такой результат ему дали скромные академические достижения – в молодости он закончил лишь Барнаульскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД СССР, а уже в зрелом возрасте – юрфак АлтГУ.

На последнем месте среди российских губернаторов оказался губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Основное образование он получил в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей». А в зрелом возрасте окончил Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».

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