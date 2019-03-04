Томенко и его соседи оказались самыми малообразованными среди российских губернаторов.

|<<
|Март 2019
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Дислоцированный во Владивостоке центр Черный куб 4 марта опубликовал Рейтинг образованности губернаторов. В нем он проранжировал глав 85-ти российских регионов по уровню формальной образованности. Среди критериев учитывалось наличие высшего и среднего образований, своевременность получения высшего образования (в возрасте до 30 лет), внутрироссийский рейтинг вуза, второе и последующие высшие образования, наличие дополнительного проф. образования и ученой степени.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял в рейтинге близкое к финалу 78-ое место. Он набрал 9 баллов (по приводимой раскладке 2 балла дало среднее образование, 5 баллов он получил за окончание непрестижного Норильского индустриального института (+ 2 балла за своевременность - до 30 лет).
А вот длительное время руководящий Республикой Алтай экс-генерал МВД Александр Бердников в рейтинге оказался на предпоследнем, 84 месте. Такой результат ему дали скромные академические достижения – в молодости он закончил лишь Барнаульскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД СССР, а уже в зрелом возрасте – юрфак АлтГУ.
На последнем месте среди российских губернаторов оказался губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Основное образование он получил в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей». А в зрелом возрасте окончил Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».← Назад
Elements not found