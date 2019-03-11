Томенко, Цивилев и др.: технократы оказались хуже предшественников-авторитаристов

11.03.2019

Большая группа ведущих российских и международных СМИ (преимущественно, в области экономики или общих) 11 марта цитирует вышедшую накануне в Ведомостях статью. В ней известный российский политолог Михаил Виноградов знакомит с результатами исследования своего фонда Петербургская политика, согласно которым две трети регионов с новыми губернаторами- технократами после их прихода к власти продемонстрировали отрицательную динамику.

Так, рассчитываемый Петербургской политикой индекс социально-политической устойчивости, снизился в 24 из 37 регионов с новыми руководителями. Этот индекс показывает, насколько политическая конструкция в каждом регионе способна урегулировать возникающие внутренние противоречия, насколько регион генерирует внутри себя социальные и политические риски и способен ли с ними справляться, поясняет Виноградов.

За точку отсчета при этом исследователями был взят показатель устойчивости региона за полгода до назначения каждого нового губернатора, так как обычно по мере приближения отставки предыдущего руководителя ситуация в субъекте становится менее стабильной,

При этом в качестве "тройки" лидеров, где ситуация ухудшилась наиболее радикально, названы Алтайский край (Виктор Томенко), Кемеровская область (Сергей Цивилев), а также Липецкая область (Игорь Артамонов).

Поясняя феномен провала в крупных соседних сибирских регионах (недалеко от них ушла и Новосибирская область под руководством Андрея Травникова) , авторы исследования подчеркивают, что в Кузбассе и Алткрае до смены губернаторов были крепкие системы власти, настроенные на предыдущих глав. И за неполный год работы у новых руководителей этих регионов было немного времени для исправления ситуации.

Слушая Путина - Томенко и Карлин рядышком внимают последнему посланию кремлевского лидера.

В самом Алтайском крае независимые от власти эксперты также оценивают итоги завершающегося первого года работы здесь Виктора Томенко преимущественно в скептических тонах. Новому губернатору ставят в вину сознательный и даже отчасти демонстративный отказ от массово ожидаемой населением расчистки доставшегося ему от предшественника проблемного управленческого поля и полит. системы. Также не свидетельствует в его пользу и резкое снижение уровня жизни (реального располагаемого дохода) и в без того одном из беднейших российских регионов по итогам 2018 года (среди российских "чемпионов" по этому показателю Росстат отмечает и соседние регионы, включая Кузбасс и НСО). Это ситуация была особо тяжело пережита на Алтае в связи с тем, что основой публичного мандата прихода здесь к власти Томенко был провозглашенный им и с энтузиазмом воспринятый в прошлом году курс на изменения и рост уровня жизни.

Среди положительных качеств нового алтайского губернатора сегодня здесь отмечают лишь благоприятно отличающее его от предшественника отсутствие склонности к внутриэлитным и общественным конфликтам. Однако, это скромное достижение с ходом времени все более явно вянет на фоне нарастающего негатива.

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