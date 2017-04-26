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ТИР: Деньги из бюджета на поддержку НКО власти в Алтайском крае тратят на покупку лояльности.

26.04.2017

Об этом свидетельствует опубликованный 26 апреля Трансперенси Интернешенл доклад "Распродажа лояльности. Как в Алтайском крае расходуются бюджетные средства на поддержку НКО".

В нем эксперты ТРИ описали  особенности  распределения грантов для НКО на региональном уровне на примере Алтайского края, отразив в документе объемы  бюджетного финансирования, механизм определения получателей грантов, проанализировав крупнейших получателей бюджетных денег (в  том  числе,  их  аффилированность), а также  уровень  прозрачности  расходования  средств. 

По итогам исследования авторы доклада пришли к выводам о системной порочности выделения бюджетных денег НКО в Алтайском крае, оценив ее как "приобретение лояльности" со стороны губернаторской команды. В частности, они делают вывод о том, что система  распределения  грантов  оказалась  непрозрачной  из-за  отсутствия  четких критериев оценки проектов. Отмечается также, что граждане  не  могут  проконтролировать,  на  что  некоммерческие  организации тратят  средства  налогоплательщиков,  поскольку  НКО  практически  не  представляют публичной отчетности.

А в  конкурсной  комиссии  на протяжении всей  ее  деятельности  наблюдается конфликт интересов - с 2008 по 2013 год гранты выигрывали шесть из восьми НКО, руководители  которых  входили  в  состав  конкурсных комиссий, эта  проблема сохранилась и после 2013 г.

Большинство   руководителей   крупнейших   грантополучателей   оказались аффилированы с партией «Единая Россия».

"Афганцы», объединения инвалидов, студенческие отряды, казаки – руководители всех этих  организаций  аффилированы  с  политическими  структурами  и  работают  с  большим количеством  людей  из  разных  социальных  групп.  Например,  отряды  «Снежного  десанта»,  тесно связанные со студенческими отрядами, и организующие концерты в селах под флагами политической партии, фактически занимаются таким образом агитационной работой", - отмечается в докладе.

"Мы предполагаем, что эти проблемы могут свидетельствовать о «покупке лояльности» общественных организаций со стороны органов власти", - резюмирует ТИР.

Напротив, на  примере  некоторых  организаций  авторы доклада выяснили,  что  НКО,  вступающие  в  открытую конфронтацию с представителями краевой власти, очень быстро перестают получать краевые  гранты – в том числе для реализации проектов, важность и нужность которых  общепризнана (например,  "Геблеровское экологическое общество").

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