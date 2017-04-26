ТИР: Деньги из бюджета на поддержку НКО власти в Алтайском крае тратят на покупку лояльности.

26.04.2017

Об этом свидетельствует опубликованный 26 апреля Трансперенси Интернешенл доклад "Распродажа лояльности. Как в Алтайском крае расходуются бюджетные средства на поддержку НКО".

В нем эксперты ТРИ описали особенности распределения грантов для НКО на региональном уровне на примере Алтайского края, отразив в документе объемы бюджетного финансирования, механизм определения получателей грантов, проанализировав крупнейших получателей бюджетных денег (в том числе, их аффилированность), а также уровень прозрачности расходования средств.

По итогам исследования авторы доклада пришли к выводам о системной порочности выделения бюджетных денег НКО в Алтайском крае, оценив ее как "приобретение лояльности" со стороны губернаторской команды. В частности, они делают вывод о том, что система распределения грантов оказалась непрозрачной из-за отсутствия четких критериев оценки проектов. Отмечается также, что граждане не могут проконтролировать, на что некоммерческие организации тратят средства налогоплательщиков, поскольку НКО практически не представляют публичной отчетности.

А в конкурсной комиссии на протяжении всей ее деятельности наблюдается конфликт интересов - с 2008 по 2013 год гранты выигрывали шесть из восьми НКО, руководители которых входили в состав конкурсных комиссий, эта проблема сохранилась и после 2013 г.

Большинство руководителей крупнейших грантополучателей оказались аффилированы с партией «Единая Россия».

"Афганцы», объединения инвалидов, студенческие отряды, казаки – руководители всех этих организаций аффилированы с политическими структурами и работают с большим количеством людей из разных социальных групп. Например, отряды «Снежного десанта», тесно связанные со студенческими отрядами, и организующие концерты в селах под флагами политической партии, фактически занимаются таким образом агитационной работой", - отмечается в докладе.

"Мы предполагаем, что эти проблемы могут свидетельствовать о «покупке лояльности» общественных организаций со стороны органов власти", - резюмирует ТИР.

Напротив, на примере некоторых организаций авторы доклада выяснили, что НКО, вступающие в открытую конфронтацию с представителями краевой власти, очень быстро перестают получать краевые гранты – в том числе для реализации проектов, важность и нужность которых общепризнана (например, "Геблеровское экологическое общество").

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