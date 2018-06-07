Теперь и Бийск? В наукограде гордума тайно приняла решение о существенном росте коммунтарифов.

07.06.2018

О принятом накануне негласным образом гордумой Бийска решении о существенном росте коммунальных тарифов с 1 июля сообщил ее экс-депутат Станислав Москаленко. Комментируя скандалы вокруг попыток краевого правительства понудить местные представительные органы существенно увеличить коммунальные тарифы для населения (на второе полугодие), 7 июня он сообщил на своей странице в Фейсбуке: "На днях в Бийске аналогичное решение принято телефонным обзвоном депутатов. Но об этом никто не сообщает, не пишет и не обжалует. Не хотят травмировать массы ..."

Действительно, по официальным информационным каналам о таком решении власти Бийска на сегодня ничего не сообщают. Впрочем, практика принятия имеющих существенное значение для населения решений без какой-либо публичной процедуры в работе гордумы в Бийске применяется достаточно часто. Это утверждает еще один депутат БГД прошлого созыва Юрий Голунов: "Все скользкие вопросы в Бийской ДУМЕ решаются методом телефонного обзвона. Можно и заседания не проводить. А , самое главное, никто не увидит. Не услышит,, не узнает, что натворили наши избранники... Самое главное, ни кто лично из депутатов не желает признаться, что своим решением они залезли в карман избравшим их бийчанам..."

В последние дня информация о попытках добиться через представительные собрания алтайских городов резкого роста коммунатарифов поступила еще из трех мест: в Барнауле инициатива губернаторской команды стала успешной, а в Рубцовске и Камне-на-Оби попытка провести эти решения через сессии горсоветов провалилась.

Общая картина замысла краевых властей о повышении тарифов для населения со второго полугодия пока отсутствует: региональное правительство, начавшее эту деятельность еще при губернаторстве Александра Карлина, и сегодня, после отставки управлявшего краем тандема, тщательно скрывает свою роль в этих событиях. Поэтому информация о географии зон резкого роста тарифов и даже об объеме их повышения носит пока отрывочный и неподтвержденный характер. В этой связи мы запросили Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике о предоставлении информации по вопросу о тарифной политике краевых властей на второе полугодие 2018 года. Однако, какого-либо ответа от информационного ведомства Виктора Томенко пока получено не было.

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